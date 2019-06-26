Футбол
«Рубин» объявил об уходе ПантелееваКазанские ведомости 10:55
ФК «Рубин» на своем сайте объявил, что клуб расстался с полузащитником Владиславом Пантеелевым – «по обоюдному согласию сторон». В «Рубин» 22-летний Пантелеев пришел в декабре прошлого года, заключив контракт на 3,5 года. Результативными действиями за полгода в Казани Пантелеев не отметился.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
В марте на свет появился первенец Саши Савельевой. Звездная мама полностью сосредоточилась на долгожданном малыше.
Обновлено в 09:00
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
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Авто
Peugeot может сделать серийный вариант E-Legend
Компания Peugeot не исключила создания серийного спорткара по мотивам электрического беспилотника E-Legend, сообщает Auto Express со ссылкой на руководителя французского автопроизводителя по планированию Филипп-Эммануэля Жана.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»
Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Движение затруднено на внешней стороне МКАД из-за массового ДТП
Движение автотранспорта затруднено на внешней стороне 40-го км МКАД из-за массового ДТП с участием автобуса.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Глава МВД предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
Глава МВД России Владимир Колокольцев считает, что у нетрезвых водителей следует конфисковать автомобили.
Обновлено в 09:20
Политика
Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана
Обновлено в 14:34
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Космос
Возле космической станции зафиксирован дискообразный НЛО
Обновлено в 06:29
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Экономика
ФСК ЕЭС направит на дивиденды более 20 млрд рублей
Акционеры компании утвердили решение о выплате дивидендов в размере 0,016042926012 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО "ФСК ЕЭС" на общую сумму в 20449361 тыс. руб. В работе собрания приняли участие члены совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС", которые были избраны на годовом общем собрании акционеров в 2018 г.: Андрей Муров, Павел Ливинский, Игорь Каменской, Павел Сниккарс, Эрнесто Ферленги.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве
Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Экономика
Немецкий производитель электроники Loewe прекращает деятельность
Один из первых в мире производителей телевизоров, немецкая компания Loewe, во вторник, 26 июня, объявил о том, что 1 июля он прекратит деятельность, пишет Suddeutsche Zeitung.
Обновлено в 10:22
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Единственное, он переживает, как общество отнесется к этому.
Обновлено в 13:19
Политика
Путин рассказал о качестве российских дорог
Общая протяжённость дорог высшей, первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 км, причём главным образом за счёт федеральных трасс, — передаёт его слова РИА Новости.
Обновлено в 07:38
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Транспорт
РЖД перестала продавать билеты до станции Шиес
РЖД отменила остановку на станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона, продажа билетов на эту станцию не осуществляется, передает «Интерфакс – Северо-Запад» со ссылкой на ведомственную телеграмму управления Северной железной дороги.
Обновлено в 08:56
Здоровье
В Пензе зарплаты сотрудникам «скорой» начнут повышать в июле
Сегодня, 26 июня, в сквере Дзержинского состоялся пикет сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18
Политика
Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Обновлено в 07:26
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48