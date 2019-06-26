Футбол

«Рубин» объявил об уходе ПантелееваКазанские ведомости 10:55

ФК «Рубин» на своем сайте объявил, что клуб расстался с полузащитником Владиславом Пантеелевым – «по обоюдному согласию сторон». В «Рубин» 22-летний Пантелеев пришел в декабре прошлого года, заключив контракт на 3,5 года. Результативными действиями за полгода в Казани Пантелеев не отметился.
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«Рубин» объявил о расставании с Пантелеевым

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Пантелеев покинул «Рубин»

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Пантелеев может перейти в «Арсенал»

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Пантелеев может перейти в «Арсенал»

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Пантелеев покинул «Рубин» спустя полгода после перехода из «Спартака»

Чемпионат09:47

Пантелеев уходит из «Рубина»

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Путин рассказал о качестве российских дорог

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Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
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