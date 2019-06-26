Футбол
«Рубин» объявил об уходе ПантелееваКазанские ведомости вчера в 10:55
ФК «Рубин» на своем сайте объявил, что клуб расстался с полузащитником Владиславом Пантеелевым – «по обоюдному согласию сторон». В «Рубин» 22-летний Пантелеев пришел в декабре прошлого года, заключив контракт на 3,5 года. Результативными действиями за полгода в Казани Пантелеев не отметился.
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Запас хода Skoda Scala G-TEC составит 630 километров.
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