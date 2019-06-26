Футбол
«Рубин» объявил об уходе ПантелееваКазанские ведомости 10:55
ФК «Рубин» на своем сайте объявил, что клуб расстался с полузащитником Владиславом Пантеелевым – «по обоюдному согласию сторон». В «Рубин» 22-летний Пантелеев пришел в декабре прошлого года, заключив контракт на 3,5 года. Результативными действиями за полгода в Казани Пантелеев не отметился.
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Транспорт
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Актер и психотерапевт Александр Рапопорт в студии программы «Судьба человека» рассказал о том, как угодил за решетку.
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РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Спорт
WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти
Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
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Общество
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Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог
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Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
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Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
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Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов
Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра.
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Общество
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Некоторые поставщики продуктов уходят из торговых сетей накануне введения с 1 июля обязательной электронной ветсертификации молочных продуктов в системе "Меркурий", сообщили в Россельхознадзоре.
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Политика
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции в отношении России
В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) внесли две поправки в проект резолюции, которые отменяют предложение вернуть полномочия России.
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