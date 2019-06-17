Футбол
«Рубин» объявил об уходе Александра БухароваРеальное время 08:18
34-летний нападающий Александр Бухаров покидает казанский "Рубин" в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает официальный сайт команды. Отметим, что Бухаров пришел в "Рубин" в 2003 году, выступал за "Рубин-2" и дубль, в 2005 стал игроком основного состава.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:55, Вашингтон
Происшествия
Российскую учительницу наказали за избиение ученика
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Игры
Известная феминистка Анита Саркисян предложила помощь CD Projekt RED
После Е3 2019 польская студия CD Projekt RED опубликовала различные материалы касательно Cyberpunk 2077, которые вызвали недовольство в определенных кругах.
Обновлено в 03:22
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Общество
Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск известен своей любовью к платформе Twitter, с помощью которой он высказывает свои мысли, ругается с американскими регуляторами и даже отвечает обычным пользователям, если у него хорошее настроение.
Обновлено в 07:03
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Индийский Гудини пропал в водах священной реки
В Индии пропал известный фокусник Чанчал Лахири после своей попытки повторить трюк легендарного иллюзиониста Гарри Гудини с освобождением из ящика под водой.
Обновлено в 07:49
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело после появления новых рекламных слоганов американской компании Burger King.
Обновлено в 08:27
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Лион» заинтересовался защитником «Спартака»
Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона».
Обновлено в 07:00
Экономика
Яхты и катера вышли на летний спрос
Вместе с ростом спроса увеличивается и цена на этот вид водного транспорта: в январе — мае средняя по РФ стоимость выросла на 7,4%, до 1,3 млн руб. При этом падение цены зафиксировано в шести из 23 крупнейших городов, наиболее заметно яхты и катера подешевели в Уфе — на 26,5%.
Обновлено в 02:00
Финансы
Официальный курс евро снизился на 59 копеек
По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 05:30
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Здоровье
Красноярские врачи победили во Всероссийском конкурсе
Четверо врачей из Красноярского края стали победителями Всероссийского конкурса.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Гаджеты
Создано оружие для взлома большинства смартфонов
Израильская компания Cellebrite объявила о создании программы UFED Premium, которая способна взломать большинство устройств iPhone и Android.
Обновлено в 04:59
Политика
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве
В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева.
Обновлено в 01:42
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Обновлено в 08:17
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Авто
УАЗ поднял цены на модели «Патриот», «Пикап» и «Профи»
Актуальная стоимость «Патриота» после подорожания начинается с отметки в 809 тысяч 900 рублей за комплектацию «Классик Флит».
Обновлено в 06:57
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников
Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05