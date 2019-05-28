«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Цаллагова, Полоза и БайрамянаСпорт БИЗНЕС Online 12:45

Казанский «Рубин» объявил об уходе вратаря Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна и нападающего Дмитрия Полоза. Все четверо провели прошлый сезон в составе казанцев на правах аренды. Бабурин, Цаллагов и Полоз вернутся в «Зенит», Байрамян – в «Ростов».

«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Цаллагова, Полоза и Байрамяна

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