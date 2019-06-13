«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабеМатч ТВ 13:42

Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в тренерском штабе команды произошли изменения. Казанский клуб по взаимному согласию сторон расторг контракты с тренерами Александром Мацюрой, Якубом Уразсахатовым и Владимиром Кулаевым.

«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабе

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