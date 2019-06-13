Футбол

«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабеМатч ТВ 13:42

Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в тренерском штабе команды произошли изменения. Казанский клуб по взаимному согласию сторон расторг контракты с тренерами Александром Мацюрой, Якубом Уразсахатовым и Владимиром Кулаевым.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рубин» расстался с тремя сотрудниками тренерского штаба

Татар-информ15:46

«Рубин» распустил тренерский штаб Бердыева

Нева Спорт15:30

«Рубин» сообщил об изменениях в тренерском штабе

РИА Новости13:11

«Рубин» объявил об уходе трех специалистов

Советский спорт13:59

«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабе

Матч ТВ13:42

«Рубин» расторг контракты с помощниками Бердыева

Kazanfirst.ru13:33

«Рубин» распустил тренерский штаб Бердыева

Sport24.ru14:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости

Обновлено в 09:54
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Общество

Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике

Пробная запись программы, которая вышла на радио уже после смерти Фриды Кало, в 1955 году, сделана была примерно годом ранее, сообщает сайт правительства Мексики.
Обновлено в 11:30
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли четыре удара по боевикам в Идлибе

Обновлено в 07:11
Происшествия

В Великобритании продают средневековую тюрьму для ведьм с привидениями

Обновлено в 18:05
Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Политика

Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу

Обновлено в 16:40
Наука

Петербургские чомги научились использовать чаек для охраны птенцов

Чомги, живущие в петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы", научились изменять сроки инкубации яиц так, чтобы выводить и растить птенцов одновременно с черными крачками и озерными чайками.
Обновлено 11 июня в 06:10
Происшествия

В Белоруссии казнили заключённого

Обновлено в 08:27
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Футбол

«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

Обновлено в 17:20
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль

На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем

Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Культура

Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия

Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Армия и оружие

США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры

США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50
Политика

Польский суд вынес приговоры по делу о гибели лайнера Качиньского

Обновлено в 15:11
Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено 11 июня в 07:16
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес

Богомолов дал откровенное интервью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Курбан Бекиевич Бердыев
Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Григорьевич Мацюра
Футболист
Советский футболист и молдавский футбольный тренер. Заслуженный тренер Молдовы. Награждён молдавским орденом За гражданские заслуги. Тренер-ассистент Курбана Бердыева в тренерском штабе казанского «Рубина».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное