Футбол

«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабеМатч ТВ 13:42

Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в тренерском штабе команды произошли изменения. Казанский клуб по взаимному согласию сторон расторг контракты с тренерами Александром Мацюрой, Якубом Уразсахатовым и Владимиром Кулаевым.
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Нева Спорт15:30

«Рубин» сообщил об изменениях в тренерском штабе

РИА Новости13:11
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Адвокат Кокорина дал оценку новому решению суда по делу футболиста

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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
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Советский футболист и молдавский футбольный тренер. Заслуженный тренер Молдовы. Награждён молдавским орденом За гражданские заслуги. Тренер-ассистент Курбана Бердыева в тренерском штабе казанского «Рубина».
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