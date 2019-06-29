Футбол
«Рубин» объявил о трансфере СуторминаProstoProSport 12:33
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина». Как сообщает пресс-служба казанцев, контракт с 25-летним хавбеком рассчитан на 4 года. Сутормин выбрал себе 19-й номер.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Происшествия
Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде
Контролирующий безопасность полетов орган Канады пока не расследует инцидент, передает ТАСС.
Обновлено в 20:06
Происшествия
В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
Обновлено в 18:54
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено в 17:45
Автоспорт
Квят может заменить Гасли в «Ред Булле» после летнего перерыва
Марко уже говорил о Квяте и "Ред Булле". Пока приказано не заменять Гасли.
Обновлено в 03:47
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Автоспорт
Хэмилтон потеряет три позиции на старте «Гран-при Австрии»
Обновлено в 13:39
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Иркутской области выделят 662 млн рублей из-за наводнения
Правительство выделяет Иркутской области 662 миллиона рублей на разовую единовременную помощь гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Ярославская область для демографии России: почему регион поможет поднять рождаемость в стране
В Ярославле открылся новый завод по выпуску лекарств, которые ждет не только наша страна, но и ближнее, а в перспективе и дальнее, зарубежье.
Обновлено в 11:12
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Опубликован топ-10 автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло отказ от тушенки
"Никто тушенку или консервы мясные, рыбные, мясорастительные из норм довольствования военнослужащих не изымал", — подчеркнул Булгаков в интервью "Звезде".
Обновлено в 18:31
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек
В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Первый в мире военный интернет появится в Европе
Германия и Нидерланды подписали соглашение о создании первой в мире интернет-сети для военных, которая будет называться Tactical Edge Networking (TEN).
Обновлено в 17:41
Музыка
Мариинский театр выступит в Баден-Бадене
С 6 по 9 июля Мариинский театр представит в Баден-Бадене трехдневную концертную программу.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о своём сыне
Телеведущий Андрей Малахов похвастался достижениями своего маленького сына Александра.
Обновлено в 18:06
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37