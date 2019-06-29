Футбол
«Рубин» объявил о трансфере СуторминаProstoProSport 12:33
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина». Как сообщает пресс-служба казанцев, контракт с 25-летним хавбеком рассчитан на 4 года. Сутормин выбрал себе 19-й номер.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Общество
Москва установила температурный рекорд
В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Общество
Полпред президента прибыл в Иркутскую область
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прибыл в Иркутскую область.
Обновлено в 02:27
Общество
Брянский Милонов назвал Содомом спектакль с целующимися девушками
Провокационная постановка возмутила и брянского экс-лидера НОД и бывшего чиновника Александра Турыкина.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой
Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Авто
В США выставили на продажу редчайший Porsche 911
Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52
Музыка
Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night
Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Культура
18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США
Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
Обновлено в 09:08
Авто
УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Политика
Трамп серьезно рассматривает приглашение Путина на 75-летие Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА
Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Политика
Суд США заблокировал выделение средств на стену рядом с Мексикой
Федеральный суд в Калифорнии запретил выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 13:58
Футбол
Сборная Португалии по пляжному футболу выиграла золото Европейских игр
Сборная Португалии по пляжному футболу выиграла золото Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 13:18
Политика
Путин назвал произволом дело против Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Новосибирске, один человек погиб
В торговом центре «Эдем» в Новосибирске произошла стрельба, погиб молодой человек.
Обновлено в 14:04