Футбол

«Рубин» объявил о трансфере СуторминаProstoProSport 12:33

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина». Как сообщает пресс-служба казанцев, контракт с 25-летним хавбеком рассчитан на 4 года. Сутормин выбрал себе 19-й номер.
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Контракт Бегича с «Рубином» рассчитан на четыре года

Чемпионат11:36

Сутормин стал игроком «Рубина»

Metaratings12:37

Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»

Спорт-Экспресс11:29

Бегич – игрок «Рубина»

Бомбардир.ру11:39

«Рубин» подписал защитника «Оренбурга» Бегича

Sports.ru11:41

«Рубин» объявил о переходе еще одного футболиста «Оренбурга»

Sport24.ru11:32

Защитник «Оренбурга» Бегич близок к переходу в «Рубин»

БИЗНЕС Online27 июня в 15:24
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено в 11:37
Общество

Москва установила температурный рекорд

В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Общество

Полпред президента прибыл в Иркутскую область

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прибыл в Иркутскую область.
Обновлено в 02:27
Общество

Брянский Милонов назвал Содомом спектакль с целующимися девушками

Провокационная постановка возмутила и брянского экс-лидера НОД и бывшего чиновника Александра Турыкина.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой

Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Авто

В США выставили на продажу редчайший Porsche 911

Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52
Музыка

Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night

Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Обновлено в 09:57
Политика

Трамп собрался в демилитаризованную зону на встречу с Ким Чен Ыном

Обновлено в 03:07
Культура

18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США

Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
Обновлено в 09:08
Авто

УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Автоспорт

Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию

Обновлено в 10:04
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Политика

Трамп серьезно рассматривает приглашение Путина на 75-летие Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА

Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Политика

Суд США заблокировал выделение средств на стену рядом с Мексикой

Федеральный суд в Калифорнии запретил выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 13:58
Футбол

Сборная Португалии по пляжному футболу выиграла золото Европейских игр

Сборная Португалии по пляжному футболу выиграла золото Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 13:18
Политика

Путин назвал произволом дело против Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Новосибирске, один человек погиб

В торговом центре «Эдем» в Новосибирске произошла стрельба, погиб молодой человек.
Обновлено в 14:04
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