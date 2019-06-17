Футбол
«Рубин» объявил о расставании с БухаровымЧемпионат 08:45
«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба форварда Александра Бухарова.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
Гаджеты
Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов
Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено в 16:46
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Обновлено в 15:53
Экономика
«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода
Причиной послужило высказывание аналитика банка о «китайских свиньях», которое многие в стране сочли оскорблением.
Обновлено в 14:04
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 получит SoC Snapdragon 730
Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Xiaomi CC9, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
В США умерла дизайнер Глория Вандербилт
Дизайнер Глория Вандербилт скончалась в США в возрасте 95 лет. Она умерла в своем доме в окружении близких и семьи, сообщает CNN.
Обновлено в 13:04
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Обновлено в 01:38
Политика
Саакашвили рассказал, что коррупция убивает украинских солдат
Коррупция на Украине убивает огромное количество солдат, не меньшее, нежели "враг".
Обновлено в 17:23
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Интернет
Mail.ru Group запустила собственного голосового помощника «Маруся»
Компания Mail.ru Group запустила в тестовую версию собственного голосового помощника «Маруся».
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
В Китае за час произошло второе сильное землетрясение
В провинции Сычуань на юго-западе Китая за час произошло второе сильное землетрясение.
Обновлено в 12:07
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков
Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 10:33
Общество
Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится «Парк света»
Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится "Парк света", говорится в пресс-релизе мэрии города.
Обновлено в 12:11
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино
Исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов был избит неизвестными около своего дома. Об этом сам Тельнов сообщил ТАСС.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
Из минометов убили 11 мирных жителей в Алеппо
Сообщается, что погибли 11 мирных жителей, еще 15 человек были ранены.
Обновлено в 15:40
Общество
Блогер Хованский стал помощником самого молодого депутата
Обновлено в 02:47