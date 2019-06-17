Футбол

«Рубин» объявил о расставании с БухаровымЧемпионат 08:45

«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба форварда Александра Бухарова.
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Нападающий «Рубина» Александр Бухаров покинул казанский клуб

Татар-информ08:51

«Рубин» объявил об уходе Александра Бухарова

Реальное время08:18

34-летний Бухаров покинул «Рубин»

Sport24.ru08:24

Бухаров покинул «Рубин»

Матч ТВ08:45

«Рубин» объявил о расставании с Бухаровым

Чемпионат08:45

«Рубин» объявил об уходе Бухарова

Sports.ru08:27

«Рубин» объявил об уходе Бухарова

Советский спорт08:27
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Экономика

Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok

Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Политика

Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»

В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:00
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Число задержанных по делу о драке в Чемодановке увеличилось до 28

Еще 13 человек были задержаны в рамках расследования уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка в Пензенской области.
Обновлено в 12:00
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено в 14:14
Происшествия

В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

Обновлено в 13:46
Гаджеты

Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.
Обновлено в 09:31
Футбол

Григорян: «Если бы я выдержал полгода с Туре, был бы круче Гвардиолы»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал, что был бы рад возможности поработать с бывшим полузащитником «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.
Обновлено в 13:43
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Обновлено в 05:30
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Политика

Работы по определению границы между Дагестаном и Чечней приостановлены

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников принял решение приостановить работу по определению границы между Чечней и Дагестаном до следующего года.
Обновлено в 09:45
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

Обновлено в 12:25
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

Не исключен, по его мнению, и социальный взрыв, учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 14:00
Политика

Михаил Бабич занял должность замминистра экономического развития

Напомним, ранее Михаил Бабич занимал должность полномочного представителя Президента в ПФО.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

«Огневая карусель» российских вертолетов в Сирии попала на видео

Обновлено в 08:19
Культура

Внук мецената Щукина получил российский паспорт

Обновлено в 12:19
Спорт

Саблистка Великая завоевала бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

Обновлено в 13:08
Авто

Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 04:11
Технологии

В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными

В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть украденных денег

Мошенник, обманувший семью Бари Алибасова, вернул большую часть украденных им денег.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки

Анна Семенович может найти себе оправдания, чтобы пропустить занятия и съесть ещё один кусочек пиццы.
Обновлено в 10:21
Интернет

Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email

Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
Обновлено в 14:45
Авто

В России продажи новых мотоциклов в мае выросли почти на 15%

В прошлом месяце россияне приобрели 2 151 новых двухколесных транспортных средств, что превышает показатель аналогичного периода 2018 года на 14,9%. Как следует из отчета аналитиков «Автостата», этот рост связан с сезонным спросом на мототехнику, продажи которой в период апреля по июнь традиционно высоки.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Армия и оружие

ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу

Обновлено в 00:39
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Российский футболист, нападающий, четырёхкратный чемпион России.
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