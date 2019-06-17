«Рубин» объявил о расставании с БухаровымЧемпионат 08:45

«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба форварда Александра Бухарова.

«Рубин» объявил о расставании с Бухаровым

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