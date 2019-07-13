Футбол

«Рубин» объявил о подписании СтарфельтаSportbox.RU 09:30

Бывший защитник «Гетеборга» Карл Старфельт официально стал игроком казанского «Рубина». Сообщается, что контракт с 24-летним шведским игроком рассчитан на четыре года.
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Шведский защитник Старфельт стал игроком «Рубина»

Sport24.ru09:15

«Рубин» объявил о подписании Старфельта

Матч ТВ09:30

«Рубин» подписал четырехлетний контракт со Старфельтом

Советский спорт09:44

«Рубин» объявил о подписании Старфельта

Чемпионат09:38

«Рубин» объявил о переходе Старфельта

Спорт-Экспресс09:32

«Рубин» подписал четырехлетний контракт со Старфельтом

РИА Новости09:53

Старфельт подписал контракт с «Рубином» на четыре года

Sports.ru09:25
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Футбол

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Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
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Главную роль в «Человеке-невидимке» сыграет Оливер Джексон-Коэн

Актер сериала «Призраки дома на холме» Оливер Джексон-Коэн исполнит главную роль в фильме «Человек-невидимка», об этом 13 июля сообщает издание Deadline.
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Общество

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Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
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Армия и оружие

На юге Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
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Обновлено в 09:56
Происшествия

В Дзержинске потушили пожар на территории завода

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.
Обновлено в 10:38
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
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«Краснодар» отзаявил Крицюка из РПЛ, но заявил в ФНЛ за «Краснодар-2»

«Краснодар» отзаявил вратаря Станислава Крицюка из РПЛ, в связи с чем многие предположили, что он уходит из клуба.
Обновлено в 10:21
Наука

Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя

При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено в 10:21
Здоровье

В Самаре вода не соответствует нормам на трех пляжах

Обновлено в 03:02
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Продюсер Шатунова рассказал о состоянии певца после операции

Солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову предстоит еще одна операция, рассказал РИА Новости продюсер коллектива Андрей Разин.
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

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Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

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Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночный спецдепозитарий» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:44
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Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".
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Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
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На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Автоспорт

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019

В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Лобода опровергла слухи о скандале на фестивале «Белые ночи»

Накануне Светлана приехала в Санкт-Петербург и выступила на фестивале «Белые ночи».
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Футбол

Спартак - Сочи 13 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Прогноз на матч Спартак - Сочи 13 июля 2019 "Спартак" одержит победу на ФК "Сочи" в матче 1 тура чемпионата России по футболу.
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Обозреватели рассказали о доходах OnePlus со смартфонов OnePlus 7 Pro

Обозреватели цифровой техники и новых гаджетов рассказали о доходах компании OnePlus с самого дорогого смартфона производителя OnePlus 7 Pro.
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Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию.
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Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
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Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700

Член королевской семьи пришла в темно-зеленом платье известного итальянского модного дома. Стоимость наряда оценивается почти в $2700.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 15:07
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