Футбол
«Рубин» объявил о подписании СтарфельтаSportbox.RU 09:30
Бывший защитник «Гетеборга» Карл Старфельт официально стал игроком казанского «Рубина». Сообщается, что контракт с 24-летним шведским игроком рассчитан на четыре года.
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Футбол
«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Кино
Главную роль в «Человеке-невидимке» сыграет Оливер Джексон-Коэн
Актер сериала «Призраки дома на холме» Оливер Джексон-Коэн исполнит главную роль в фильме «Человек-невидимка», об этом 13 июля сообщает издание Deadline.
Обновлено в 09:14
Космос
Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:41
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Дзержинске потушили пожар на территории завода
Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.
Обновлено в 10:38
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Краснодар» отзаявил Крицюка из РПЛ, но заявил в ФНЛ за «Краснодар-2»
«Краснодар» отзаявил вратаря Станислава Крицюка из РПЛ, в связи с чем многие предположили, что он уходит из клуба.
Обновлено в 10:21
Наука
Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя
При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено в 10:21
Здоровье
В Самаре вода не соответствует нормам на трех пляжах
Обновлено в 03:02
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Продюсер Шатунова рассказал о состоянии певца после операции
Солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову предстоит еще одна операция, рассказал РИА Новости продюсер коллектива Андрей Разин.
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка
Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночный спецдепозитарий» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:44
Спорт
Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Лобода опровергла слухи о скандале на фестивале «Белые ночи»
Накануне Светлана приехала в Санкт-Петербург и выступила на фестивале «Белые ночи».
Обновлено в 07:35
Футбол
Спартак - Сочи 13 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Прогноз на матч Спартак - Сочи 13 июля 2019 "Спартак" одержит победу на ФК "Сочи" в матче 1 тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Гаджеты
Обозреватели рассказали о доходах OnePlus со смартфонов OnePlus 7 Pro
Обозреватели цифровой техники и новых гаджетов рассказали о доходах компании OnePlus с самого дорогого смартфона производителя OnePlus 7 Pro.
Обновлено в 02:52
Спорт
Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира
На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700
Член королевской семьи пришла в темно-зеленом платье известного итальянского модного дома. Стоимость наряда оценивается почти в $2700.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 15:07