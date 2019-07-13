Футбол

«Рубин» объявил о подписании СтарфельтаSportbox.RU 09:30

Бывший защитник «Гетеборга» Карл Старфельт официально стал игроком казанского «Рубина». Сообщается, что контракт с 24-летним шведским игроком рассчитан на четыре года.
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Шведский защитник Старфельт стал игроком «Рубина»

Sport24.ru09:15

«Рубин» подписал четырехлетний контракт со Старфельтом

РИА Новости09:53

«Рубин» объявил о подписании Старфельта

Матч ТВ09:30

«Рубин» объявил о подписании Старфельта

Чемпионат09:38

«Рубин» объявил о переходе Старфельта

Спорт-Экспресс09:32

«Рубин» подписал четырехлетний контракт со Старфельтом

Советский спорт09:44

Старфельт подписал контракт с «Рубином» на четыре года

Sports.ru09:25
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Футбол

Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Гаджеты

Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры

По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Гаджеты

30 июля в Steam выйдет RetroArch. Это эмулятор PS1, NES и Sega Mega Drive

30 июля в Steam выйдет RetroArch.
Обновлено в 11:43
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика

Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика

Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе ответила на слухи о связи с Максимом Виторганом

Поздним вечером 9 июля в Сети появилась информация о предполагаемой связи 46-летнего Максима Виторгана с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено 10 июля в 14:48
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Экономика

Метрострой ответил петербургским властям встречным иском

Встречный иск на сумму более 8 млрд рублей к СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС) от ОАО «Метрострой» принял к рассмотрению Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11 июля, сообщается на портале «Электронное правосудие».
Обновлено в 08:08
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Футбол

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Специалист отметил, что у него была обнаружена лейкемия.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Баскетбол

Теодосич подпишет 3-летний контракт с «Виртусом»

Теодосич провел последние полгода в качестве свободного агента. Ранее 32-летний защитник защищал цвета «Клипперс».
Обновлено в 10:19
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Технологии

В работе «Билайна» произошёл сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в России

Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено в 10:12
Политика

Дарт Вейдер остановил пробежку Зеленского в Одессе

Обновлено в 09:28
Наука

Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина

Обновлено вчера в 15:43
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Экономика

Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий

Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Общество

«Желтые жилеты» провели акцию протеста на Северном вокзале Парижа

Участники движения "желтых жилетов" провели акцию протеста на Северном вокзале в десятом округе Парижа.
Обновлено в 10:45
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