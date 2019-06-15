Футбол
«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» ДанченкоСпорт-Экспресс 10:33
Полузащитник "Шахтера" Олег Данченко официально стал игроком "Рубина". С 24-летним украинцем подписан четырехлетний контракт, сообщает пресс-служба казанского клуба.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Происшествия
Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
Обновлено в 14:37
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 20:46
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Хоккей
Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Космос
Назван срок гибели современной человеческой цивилизации
По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.
Обновлено 13 июня в 10:12
Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию".
Обновлено в 21:34
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено в 13:18
Наука
В Шотландии нашли искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые обнаружили озерах в Внешних Гебридских островов в Шотландии искусственные острова древнее знаменитого Стоунхенджа, сообщает Phys.org.
Обновлено в 20:44
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе
В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.
Обновлено в 17:21
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Политика
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро
Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено в 21:29
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Политика
Виновных в крушении MH17 назовут в Нидерландах 19 июня
Прокуратура Нидерландов анонсировала назначенную на 19 июня пресс-конференцию совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Футбол
Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:54
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Музыка
Загитова выступила под любимую песню Медведевой
В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено в 11:42