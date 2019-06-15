Футбол

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» ДанченкоСпорт-Экспресс вчера в 10:33

Полузащитник "Шахтера" Олег Данченко официально стал игроком "Рубина". С 24-летним украинцем подписан четырехлетний контракт, сообщает пресс-служба казанского клуба.
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Украинец Данченко вернулся в РПЛ

Советский спортвчера в 11:16

«Рубин» подписал украинца Данченко, завершавшего сезон в «Енисее»

Sport24.ruвчера в 10:39

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» Данченко

Спорт-Экспрессвчера в 10:33

Данченко: рад, что подписал контракт с «Рубином»

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Полузащитника «Шахтёра» перешёл в «Рубин»

Sport.ruвчера в 11:14

Олег Данченко: «Сейчас знаю в „Рубине“ только двух футболистов»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:50

Данченко провел первую тренировку в составе «Рубина»

Матч ТВвчера в 13:42
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Религия

Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

Обновлено в 02:53
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Чемодановку после конфликта с цыганами благоустроят

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вновь встретился с жителями села Чемодановка, где ранее произошла массовая драка.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика

Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

Обновлено в 03:12
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Герхарда Шредера пригласили в Крым

Немецкая община Крыма приглашает в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО

Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Автоспорт

Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

Обновлено вчера в 18:08
Экономика

Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье

Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено вчера в 03:07
Здоровье

Бочаров навестил сироту, для которого сделали экзоскелет в Волгограде

Глава региона, который приехал навестить юношу, проверил условия пребывания пациента и оценил возможности экзоскелета.
Обновлено вчера в 08:27
Общество

На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары

По меньшей мере 29 человек погибли в штате Бихар на северо-востоке Индии, где на протяжении уже более месяца сохраняется аномальная жара, пишет в воскресенье газета Times of India.
Обновлено в 00:54
Спорт

Забияко и Энберт огласили музыку для новой короткой программы

Обновлено в 02:45
Политика

Конституционный суд Молдавии сам себя поправил

9 июня суд временно отстранил президента Игоря Додона от должности, передав его полномочия премьеру с истекшим мандатом Павлу Филипу, чтобы тот подписал указ о роспуске неугодного Владимиру Плахотнюку парламента.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами

Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:43
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

Обновлено вчера в 21:00
Баскетбол

Лавар Болл отреагировал на обмен сына из «Лейкерс» в «Нью-Орлеан»

Лавар Болл, отец баскетболиста Лонзо Болла, отреагировал на информацию об обмене его сына из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Нью-Орлеан Пеликанс».
Обновлено в 03:10
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 03:24
Здоровье

Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Политика

Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова поделилась неожиданным откровением о муже

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Новый БИП японских фрегатов назвали похожим на мостик звездолёта

БИП на новом японском фрегате будет находиться глубоко под палубой, что обеспечит ему максимальную живучесть.
Обновлено в 03:28
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