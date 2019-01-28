Футбол
«Рубин» объявил о переходе полузащитника АкбашеваЧемпионат 10:13
Полузащитник курского «Авангарда» Роман Акбашев перешёл в казанский «Рубин». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба. Футболист подписал с клубом контракт, который рассчитан до мая 2022 года.
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«Рубин» подписал контракт с лучшим бомбардиром финалиста Кубка России 2017/18
Спорт день за днем09:29
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