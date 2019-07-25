Футбол
«Рубин» объявил о переходе футболиста КипианиRT на русском вчера в 13:24
Полузащитник Ника Кипиани стал новым футболистом клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин». Как сообщает пресс-служба «Рубина», Кипиани подписал контракт с командой сроком на один год.
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Новичок «Рубина» Ника Кипиани: «В клубе есть всё, чтобы расти. Сразу согласился»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:51
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:48
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Общество
МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе
Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
Обновлено в 06:09
Политика
В СБУ рассказали, почему отпустили экипаж задержанного танкера Neyma
Экипажу задержанного российского танкера Neyma позволили вернуться домой, так как в ходе следственных действий выяснилось, что он не нарушал нормы Морского права и законы Украины.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Турция намерена приступить к использованию ЗРК С-400 весной следующего года, заявил в ходе выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Число иностранных пациентов в РФ выросло в пять раз
По данным Министерства здравоохранения, за 2016 год с целью воспользоваться медуслугами в Россию въехало 60 тысяч пациентов из других стран, в 2017 году этот показатель составил 110 тысяч, в 2018-м — более 300 тысяч.
Обновлено в 01:42
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Футбол
Фелиш избежал серьезной травмы и сыграет против «Реала»
Обновлено в 02:45
Экономика
Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше
Очередной туристический рекорд в Крыму: по данным газеты "Коммерсанта", 45 из 100 россиян предпочитают отдых на полуострове остальным отечественным курортам.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Подмосковье
Обновлено в 05:50
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Политика
Запуск первой нитки «Турецкого потока» планируется с января 2020 года
Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Обновлено в 06:25
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Здоровье
В Тверскую область вновь пришла африканская чума свиней
О случаях заболевания африканской чумой свиней сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Экономика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено 24 июля в 12:47
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.
Обновлено вчера в 11:50
Технологии
В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты
Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева об автономии
Ранее советник украинского президента по политическим вопросам Никита Потураев сообщил о планах Киева рассмотреть вопрос о включении пункта о "национальной автономии" в Крыму в конституцию страны.
Обновлено вчера в 15:03