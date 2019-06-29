Футбол

«Рубин» объявил о переходе еще одного футболиста «Оренбурга»Sport24.ru 11:32

В казанский клуб хорватский футболист перешел из «Оренбурга», подписав четырехлетний контракт. За «Оренбург» 26-летний Бегич выступал с 2017 года, за два сезона сыграл 56 матчей, забил 5 мячей. Напомним, что сегодня в «Рубин» перешел еще один футболист «Оренбурга» — полузащитник Алексей Сутормин.
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«Рубин» объявил о переходе еще одного футболиста «Оренбурга»

Sport24.ru11:32

Защитник «Оренбурга» Бегич близок к переходу в «Рубин»

БИЗНЕС Online27 июня в 15:24

Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»

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Бегич – игрок «Рубина»

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«Рубин» подписал защитника «Оренбурга» Бегича

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Контракт Бегича с «Рубином» рассчитан на четыре года

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Сутормин стал игроком «Рубина»

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