Футбол
«Рубин» объявил о переходе еще одного футболиста «Оренбурга»Sport24.ru 11:32
В казанский клуб хорватский футболист перешел из «Оренбурга», подписав четырехлетний контракт. За «Оренбург» 26-летний Бегич выступал с 2017 года, за два сезона сыграл 56 матчей, забил 5 мячей. Напомним, что сегодня в «Рубин» перешел еще один футболист «Оренбурга» — полузащитник Алексей Сутормин.
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