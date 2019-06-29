Футбол
«Рубин» объявил о переходе СуторминаЧемпионат вчера в 11:03
«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина. Контракт 25-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан на 4 года. Сутормин будет выступать в «Рубине» под 19-м игровым номером.
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Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото
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Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
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По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники.
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Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде
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Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
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Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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