Футбол

«Рубин» объявил о переходе СуторминаЧемпионат вчера в 11:03

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина. Контракт 25-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан на 4 года. Сутормин будет выступать в «Рубине» под 19-м игровым номером.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рубин» объявил о переходе еще одного футболиста «Оренбурга»

Sport24.ruвчера в 11:32

Сутормин стал игроком «Рубина»

Metaratingsвчера в 12:37

Контракт Бегича с «Рубином» рассчитан на четыре года

Чемпионатвчера в 11:36

Бегич – игрок «Рубина»

Бомбардир.рувчера в 11:39

Сутормин перешел в «Рубин»

Sports.ruвчера в 11:05

Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»

Спорт-Экспрессвчера в 11:29

Защитник «Оренбурга» Бегич близок к переходу в «Рубин»

БИЗНЕС Online27 июня в 15:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Здоровье

В Башкирии за полгода ВИЧ выявили у 216 беременных женщин

По состоянию на 28 июня в регионе у 216 женщин был выявлен вирус иммунодефицита.
Обновлено вчера в 03:27
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото

Обновлено вчера в 23:25
Гаджеты

Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo

Обновлено вчера в 05:42
Общество

Япония вернулась к коммерческому лову китов

Обновлено вчера в 21:42
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено вчера в 11:37
Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Финансы

Dow Jones зафиксировал лучший с 1938 года июнь

Как отмечается, для Dow Jones июнь стал лучшим с 1938 года - со времени Великой депрессии.
Обновлено 28 июня в 16:58
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Трамп на саммите G20 подшутил над задумавшимся саудовским принцем

Небольшую шутку сыграл с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом президент США Дональд Трамп 29 июня во время встречи «большой двадцатки» в Осаке.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Не брак, а кошмар: знаки зодиака, которые не могут ужиться ни с кем

Астрологи часто прогнозируют возможности счастливых браков и отношений с помощью гороскопа.
Обновлено 27 июня в 10:10
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Трамп и Ким Чен Ын впервые в истории встретятся на границе двух Корей

Обновлено в 00:18
Происшествия

В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре

По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники.
Обновлено в 00:28
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай

Обновлено вчера в 17:30
Единоборства

Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту

Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено вчера в 12:14
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Общество

Кадастровые споры набирают обороты

На предоставление бесплатных услуг по межеванию могут рассчитывать жители некоторых регионов, которые вошли в Федеральную целевую программу развития единой системы кадастрового учета.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Рассекречены документы о помощи СССР странам Запада во время Великой Отечественной войны

Министерство обороны Российской Федерации в дни работы форума «Армия-2019» впервые представило архивные документы времен Великой Отечественной, которые ранее хранились под грифом «Совершенно секретно».
Обновлено вчера в 07:35
Политика

«Северный поток-2» решили пустить в обход Дании

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
Обновлено 28 июня в 13:56
Экономика

Лагард назвала главную угрозу для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.
Обновлено вчера в 02:07
Единоборства

Джермалл Чарло победил Брэндона Адамса и сохранил титул WBC

Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло провел первую защиту полноценного титула.
Обновлено в 00:53
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.
Обновлено вчера в 18:50
Автоспорт

Расселл получил наказание за инцидент с Квятом

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Общество

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное