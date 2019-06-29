Футбол

Футболист «Оренбурга» Сутормин перешёл в «Рубин»RT на русском вчера в 16:19

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина. Как сообщает официальный сайт двукратных чемпионов России, игрок подписал контракт с клубом на четыре года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
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