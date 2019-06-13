Футбол

«Рубин» объявил о переходе ДюпинаSportbox.RU вчера в 10:36

Как и сообщал «Матч ТВ», вратарь Юрий Дюпин стал игроком «Рубина». Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2019/20.
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Роман Шаронов
Юрий Дюпин — качественный вратарь, который хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильнейших качеств — игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии.
— Роман Шаронов, российский футболистГазета.Ru вчера в 10:54

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