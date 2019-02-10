«Рубин» не взял Сагитова на сборы в ТурциюСпорт БИЗНЕС Online 05:30

Сегодня «Рубин» начинает заключительные тренировочные сборы перед возобновлением сезона. Тренерский штаб казанцев во главе с Курбаном Бердыевым решил взять в Турцию 32 игрока. Отметим, что по сравнению с предыдущими сборами с основой не полетели голкипер Давид Волк и нападающий Артур Сагитов.

«Рубин» не взял Сагитова на сборы в Турцию

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