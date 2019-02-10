Футбол
«Рубин» не взял Сагитова на сборы в ТурциюСпорт БИЗНЕС Online 05:30
Сегодня «Рубин» начинает заключительные тренировочные сборы перед возобновлением сезона. Тренерский штаб казанцев во главе с Курбаном Бердыевым решил взять в Турцию 32 игрока. Отметим, что по сравнению с предыдущими сборами с основой не полетели голкипер Давид Волк и нападающий Артур Сагитов.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:01, Ашберн
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
В Сети появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
Обновлено в 06:48
Происшествия
Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки
Испанец 42 лет, работающий официантом в городе Алькала-де-Энарес в Испании задержан по подозрению в убийстве 22-летней девушки русского происхождения.
Обновлено в 07:27
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Ракета-носитель "Союз-ФГ" 11 октября не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.
Обновлено в 06:48
Общество
Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Общество
На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей
Обновлено вчера в 06:55
Экономика
Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSA
В рамках взаимодействия венесуэльской корпорации с несколькими российскими компаниями — клиентами "Газпромбанка" — несколько лет назад счета PDVSA были открыты и в группе ГПБ.
Обновлено в 08:21
Хоккей
Россия обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура
В общей турнирной таблице Еврохоккейтура сборная России занимает первое место с 19 очками. У Чехии и Финляндии по 11 очков, у Швеции — 10.
Обновлено в 08:44
Здоровье
В Минздраве рассказали, когда закончится эпидемия гриппа
Минздрав прогнозирует завершение эпидемии гриппа в России в середине апреля.
Обновлено в 08:49
Музыка
Рэпер установил новый мировой рекорд по скорости читки
Американский рэпер Mac Lethal побил мировой рекорд по скорости читки рэпа (фаст флоу). Артист за две минуты смог зачитать более тысячи слов.
Обновлено в 06:34
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 16:00
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 11 февраля из-за ветра
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе 11 февраля до "желтого".
Обновлено в 04:29
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Наука
Ученые нашли следы ранее неизвестной цивилизации в Западной Сахаре
Ученые из Университета Лестера (Британия) нашли следы ранее неизвестной цивилизации в Западной Сахаре.
Обновлено в 08:40
Общество
Бедствующий дед из ролика с елочкой стал героем игры для смартфонов
Воронежская компания Creese создала игру для смартфонов, главным героем которой стал пенсионер, прославившийся вирусным видео про елочку.
Обновлено в 08:55
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
Польша приобретет у США 20 пусковых установок ракетной системы HIMARS
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - ракетная система, способная поражать цели на расстоянии до 300 км. Ракетная установка располагается на бронированном легком грузовике.
Обновлено в 07:51
Кино
В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора
Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Новороссийске полиция начала проверку избиения школьниц в ТЦ
Сотрудники полиции в Новороссийске проводят проверку инцидента, произошедшего еще 31 января в торгово-развлекательном центре "Красная площадь".
Обновлено в 08:33
Общество
23-кратное превышение ПДК серы: жителям Сибая предложили переехать
Ранее сообщалось, что в некоторых жилых районах Сибая зафиксировано превышение ПДК по содержанию серы в воздухе почти в 23 раза.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Владимирских полицейских заподозрили в создании «живого щита» для задержания нарушителя
Обновлено в 05:29
Космос
Роскосмос потратит на запуски кораблей к МКС почти 5 млрд рублей
В 2019-2020 годах на запуск пилотируемых и грузовых кораблей к МКС Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В Новосибирской области четверо детей и взрослый погибли при пожаре
Дом оказался уничтожен пламенем — крыша рухнула на находящихся в доме людей. Погибли четверо детей и один взрослый.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Монпелье»
Тренерский штаб "Монако" огласил стартовый состав команды на матч 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Политика
Посол США призвал ФРГ увеличить оборонные расходы из-за России
Берлин должен тратить на оборону больше, чем обещанные 1,5% ВВП, заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.
Обновлено в 06:26
ЖКХ
Снег с площадок временного хранения начали вывозить для утилизации
В Москве приступили к вывозу снега с площадок временного хранения для утилизации.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 15:02