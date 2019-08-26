Футбол

News.ruNews.ru«Рубин» не согласился с Черчесовым, который не вызвал в сборную Дюпина

Как сообщалось ранее, Черчесов объявил состав команды на предстоящие матчи против Шотландии и Казахстана в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы, которые состоятся 6 и 9 сентября соответственно. В сборной не оказалось ни одного представителя «Рубина», писал News.ru.
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Черчесов назвал состав сборной и другие новости дня

Спорт БИЗНЕС Online16:59

В «Рубине» недовольны отсутствием Дюпина в составе сборной России

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«Рубин» отреагировал на объявление состава сборной России фотографией вратаря Дюпина

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Сборная России объявила состав. В «Рубине» считают, что забыли вратаря Дюпина

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Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
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Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
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Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком

Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Экономика

Почему почти половина российских работников заняты не своим делом

Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
Футбол

Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи

«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
Чемпионат 19:15
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Технологии

Установлены причины крепкого здоровья владельцев домашних животных

Известия 00:13
Здоровье

В Великобритании две собаки помогли обнаружить рак у своих хозяек

В Великобритании собаки по запаху помогли диагностировать рак у двух своих хозяек, сообщает газета Daily Mirror.
Life.ru 17:36
Политика

40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии

Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Экономика

Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников

Правительство поручит министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф, такое решение было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, сообщил журналистам замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков (его цитирует «РИА Новости»).
РБК 10:14
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Происшествия

СПЧ просит полицию Москвы проверить нападения на бездомных

Совет по правам человека при президенте обратился к главе ГУ МВД по Москве в связи с сообщениями о нападениях на бездомных, получающих помощь от благотворительных организаций.
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Транспорт

Можно потише: в Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений

В целом концепция предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях, что должно создать приемлемый уровень звукового фона, снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников.
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Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»

МР7.ру 12:11
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Представлен рестайлинговый седан Ford Taurus

Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.
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Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
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«Олимпиакос» в хорошем настроении вылетел на матч с «Краснодаром»

Игроки «Олимпиакоса» вылетели из Греции на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
Спорт-Экспресс 04:16
Политика

Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
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Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
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Huawei создаст планшеты с российской ОС «Аврора»

Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
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Армия и оружие

В Турции анонсировали поставки новой батареи комплексов С-400

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Технологии

Нейросеть от Nvidia делает из грубых набросков красивые пейзажи

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Армия и оружие

В России началось производство ракетоносца ПАК ДА

Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
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В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар

Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.
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В ноутбуках Lenovo обнаружили опасную уязвимость

Опасная уязвимость может привести к потере данных пользователя. Уязвимость обнаружили эксперты из Pen Test Partners.
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Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
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«Барселона» извинилась перед «Бетисом» за издевательский твит

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Венера ожидает человека: Планета вполне может быть пригодной для жизни

Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.
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