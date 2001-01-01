Футбол
«Рубин» не смог победить «Оренбург» в молодёжном первенствеЕвро-футбол.ру 06:34
|27′
Денис Попович
Ибрагим Цаллагов
|31′
Михаил Сиваков
|35′
|45′
Андрей Малых
|46′
Никита Маляров
Рикарду Алвеш
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
|69′
|76′
Михаил Сиваков
Дмитрий Полоз
|77′
|81′
Вадим Афонин
Артем Галаджан
Данил Степанов
Игорь Калинин
|84′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
|87′
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
23
Коновалов
80
Сорокин
12
Калинин
5
Уремович
3
Цаллагов
19
Байрамян
6
Башкиров
88
Камболов
15
Коновалов
18
Могилевец
65
Сагитов
91
Фролов
12
Малых
3
Сиваков
13
Терехов
31
Шахов
88
Галаджан
16
Алвеш
8
Мишкич
10
Попович
19
Сутормин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
"Рубин" у себя дома разошелся миром с "Оренбургом" в матче 27-го тура молодежного первенства России. Игра завершилась со счетом 0:0. После этой встречи казанцы идут на 10 месте, набрав 33 балла, а "Оренбург" занимает 15 позицию с 16 очками в активе.
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