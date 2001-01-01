«Рубин» не смог победить «Оренбург» в молодёжном первенствеЕвро-футбол.ру 06:34

"Рубин" у себя дома разошелся миром с "Оренбургом" в матче 27-го тура молодежного первенства России. Игра завершилась со счетом 0:0. После этой встречи казанцы идут на 10 месте, набрав 33 балла, а "Оренбург" занимает 15 позицию с 16 очками в активе.

«Рубин» не смог победить «Оренбург» в молодёжном первенстве

Армия и оружие Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.

Происшествия В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай» Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Транспорт Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Авто Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.

Кино Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах» 30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».

Общество Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.

Спорт Двукратный призер Олимпийских игр лыжница Юлия Белорукова вышла замуж Двукратный призер Олимпийских игр российская лыжница Юлия Белорукова вышла замуж за лыжника Никиту Ступака, сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Здоровье Врачи развенчали мифы о геморрое Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».

Политика Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.

Политика За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.

Политика Консерваторы и лейбористы проигрывают на выборах в Великобритании Две крупнейшие партии Великобритании — правящая Консервативная и оппозиционная Лейбористская — терпят поражение на муниципальных выборах в Англии и Северной Ирландии.

Общество В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Наука Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.

Гаджеты Samsung Galaxy M40 получит процессор Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ Как оказалось, Samsung Galaxy M40 получит процессор Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ, а в качестве операционной системы будет использоваться Android 9 Pie.

Происшествия На Кубани пять человек погибли в ДТП ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

Общество Петербуржцы призвали Барецкого разоблачить наркомана Резника Что касается шоумена Стаса Барецкого, в беседе с корреспондентом издания iReactor он заявил, что лично употреблял с депутатом запрещенные вещества, однако сам потом завязал с наркотиками, а Резник не смог.

Авто В Польше сделали тюнинговый ВАЗ-2106 Для установки нового силового агрегата на ВАЗ-2106 тюнерам пришлось несколько видоизменить масляный поддон и сделать новые крепления.