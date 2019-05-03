Футбол

«Рубин» не смог победить «Оренбург» в молодёжном первенствеЕвро-футбол.ру 06:34

Рубин — Оренбург
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Казань, Стадион «Казань Арена»
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
23
Коновалов
  
80
Сорокин
  
69
Степанов
  
5
Уремович
  
3
Цаллагов
  
19
Байрамян
  
6
Башкиров
  
88
Камболов
  
15
Коновалов
  
7
Подберезкин
  
10
Полоз
  
91
Фролов
  
12
Малых
  
3
Сиваков
  
13
Терехов
  
31
Шахов
  
29
Афонин
  
77
Маляров
  
8
Мишкич
  
10
Попович
  
19
Сутормин
  
7
Деспотович
  
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
"Рубин" у себя дома разошелся миром с "Оренбургом" в матче 27-го тура молодежного первенства России. Игра завершилась со счетом 0:0. После этой встречи казанцы идут на 10 месте, набрав 33 балла, а "Оренбург" занимает 15 позицию с 16 очками в активе.
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«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» в молодежном первенстве

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Завтра «Оренбург» сыграет с «Рубином»

Orenday.ruвчера в 11:02

ФК «Оренбург» в гостях сыграет с «Рубином»

56orb.ruвчера в 08:50
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