Футбол
«Рубин» не смог победить «Оренбург» в молодёжном первенствеЕвро-футбол.ру 06:34
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
23
Коновалов
80
Сорокин
69
Степанов
5
Уремович
3
Цаллагов
19
Байрамян
6
Башкиров
88
Камболов
15
Коновалов
7
Подберезкин
10
Полоз
91
Фролов
12
Малых
3
Сиваков
13
Терехов
31
Шахов
29
Афонин
77
Маляров
8
Мишкич
10
Попович
19
Сутормин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
"Рубин" у себя дома разошелся миром с "Оренбургом" в матче 27-го тура молодежного первенства России. Игра завершилась со счетом 0:0. После этой встречи казанцы идут на 10 месте, набрав 33 балла, а "Оренбург" занимает 15 позицию с 16 очками в активе.
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