«Рубин» не смог победить «Оренбург» в молодёжном первенствеЕвро-футбол.ру 06:34

"Рубин" у себя дома разошелся миром с "Оренбургом" в матче 27-го тура молодежного первенства России. Игра завершилась со счетом 0:0. После этой встречи казанцы идут на 10 месте, набрав 33 балла, а "Оренбург" занимает 15 позицию с 16 очками в активе.

«Рубин» не смог победить «Оренбург» в молодёжном первенстве

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