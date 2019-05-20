«Рубин» и «Анжи» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуТАСС 13:56

Футболисты казанского "Рубина" сыграли вничью с махачкалинским "Анжи" со счетом 0:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Казань-Арена". Казанский клуб 15-й раз сыграл вничью в текущем сезоне.

«Рубин» и «Анжи» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

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