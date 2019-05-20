Футбол

«Рубин» и «Анжи» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуТАСС 13:56

Рубин — Анжи
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
63′
68′
Гамид Агаларов
Андрес Понсе
Дмитрий Полоз
Роман Акбашев
70′
84′
Павел Калошин
87′
Никита Чистяков
Магомед Эльмурзаев
90′+4′
Иван Иванченко
Шахбан Гайдаров
Филип Уремович
90′+5′
Футболисты казанского "Рубина" сыграли вничью с махачкалинским "Анжи" со счетом 0:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Казань-Арена". Казанский клуб 15-й раз сыграл вничью в текущем сезоне.
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