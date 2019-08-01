Футбол
МК-Спорт«Рубин» отпустит Сорокина в Краснодар
Футбольный клуб «Рубин» договорился с «Краснодаром» о трансфере защитника Егора Сорокина. Об этом сообщает издание «Бизнес онлайн». Отмечается, что вопрос по трансферу был закрыт ещё 25 августа.
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«Рубин» продаёт Сорокина в «Краснодар». Почему его отпускают и на каких условиях?
Спорт БИЗНЕС Online01:30
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Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября.
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Транспорт
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Кино
В сеть выложили «воссозданный» тизер шоу Marvel «ВандаВижен»
В сеть выложили «воссозданный» тизер предстоящего сериала «ВандаВижен», который будет показывать потоковая служба Disney+.
REGNUM 05:03
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Политика
В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
ТАСС вчера в 23:13
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Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Технологии
Операторы предложили устанавливать сим-карты в электронные паспорта
В ходе заседания по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика» российские операторы связи предложили внедрить в электронные паспорта сим-карты.
RuNews24.ru 05:25
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО вчера в 02:58
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Происшествия
Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего
Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
Коммерсантъ 05:04
Происшествия
Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней
Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.
Российская газета вчера в 22:27
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Политика
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли «МАКС-2019» в Жуковском
Президент России Владимир Путин вместе с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом открыли Международный авиационно-космический салон «МАКС-2019» в Жуковском.
Жуковский.Life 02:31
Киберспорт
Hunt: Showdown покинул ранний доступ в Steam
Ранний доступ Steam покинул Hunt: Showdown — необычный мультиплеерный шутер в декорациях XIX века, где игроки делятся на несколько команд и, помимо сражений друг с другом, противостоят ещё и монстрам.
Игромания.ру вчера в 12:52
Политика
Волкер: США удовлетворены работой «нормандского формата»
Вашингтон готов к новым форматам встреч по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".
ИА Новороссия 26 августа в 13:41
Гаджеты
Сбербанк создаст собственную умную колонку
В следующем году Сбербанк может показать свою умную колонку, сообщает РБК.
Computerworld Россия 05:40
Экономика
Росстат заявил о росте уровня бедности в России
При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11185 руб. При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года - на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.
Газета.Ru 03:59
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Происшествия
На Украине из-за обвала жилого дома погибли два человека
Два человека погибли и еще семь были госпитализированы в результате обвала жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области.
ТАСС 02:13
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Здоровье
Токсиколог рассказала о мерах предосторожности при употреблении грибов
Врач-токсиколог столичного департамента здравоохранения Анастасия Симонова рассказала, что симптомы отравления могут быть разными, но чаще всего развиваются острые желудочно-кишечные расстройства.
Известия вчера в 23:29
Происшествия
СК проверит сообщение о массовом отравлении суши в Самаре
Российская газета 04:18