Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Рубин» отпустит Сорокина в Краснодар

Футбольный клуб «Рубин» договорился с «Краснодаром» о трансфере защитника Егора Сорокина. Об этом сообщает издание «Бизнес онлайн». Отмечается, что вопрос по трансферу был закрыт ещё 25 августа.
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«Краснодар» и «Рубин» согласовали переход Сорокина

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Источник: «Краснодар» согласовал трансфер защитника «Рубина»

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