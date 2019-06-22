Футбол
«Рубин» назвал соперников по контрольным матчамSoccer.ru 10:53
Пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб в рамках подготовки к новому сезону проведет четыре контрольных матча. Соперниками казанского клуба станут «Мордовия», «Нижний Новгород», «Тамбов» и ЦСКА. Напомним, что недавно «Рубин» уступил «Нефтехимику» в товарищеском матче.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:57, Вашингтон
Политика
Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля
Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Здоровье
В Главном военном клиническом Госпитале имени академика Н.Н. Бурденко прошел нейрохирургический образовательный курс
Курс проходил под председательством начальника ГВКГ имени акад. Н.Н. Бурденко генерал-майора медицинской службы Е.В. Крюкова с участием лекторов экспертного класса.
Обновлено в 13:46
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Политика
РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Здоровье
Раскрыты 5 причин вздутия живота
Медики из Великобритании раскрыли 5 причин вздутия живота. Этот список включает в себя переедание.
Обновлено в 09:31
Футбол
«Спартак» забил семь мячей и одержал победу над «Сочи»
Московский "Спартак" одержал победу над командой "Сочи" в товарищеском матче, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:39
Кино
Джилленхол рассказал о решении сыграть злодея в «Человеке-пауке»
Обновлено в 07:33
Происшествия
Пенкин прокомментировал сообщения о скандале во Внуково
Певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о скандале в аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:50
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Авто
Компания «Автопродукт» решила модернизировать подвеску «Нивы»
Как уверяют официальные представители «Автопродукта» на страницах социальной сети Instagram, в компании одновременно будет создаваться конструкция для трех- и пятидверной «Нивы».
Обновлено в 10:26
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Авто
Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено в 08:52
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Спорт
Бондарева завоевала золото Европейских игр
Российская самбистка Елена Бондарева завоевала золотую медаль Европейских игр, проходящих в Минске, победив в турнире в весовой категории до 48 кг.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек
В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Махачкале задержали десять журналистов-пикетчиков
Полиция столицы Дагестана задержала десять журналистов, которые вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного коллеги — корреспондента издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 13:47
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Футбол
Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца
Обновлено в 10:45
Хоккей
Петр Кочетков стал вторым вратарем, выбранным на драфте НХЛ-2019
Лучший вратарь МЧМ-2019, бронзовый призер турнира россиянин Петр Кочетков выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.
Обновлено в 13:43
Общество
РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов
Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
Обновлено в 05:35
Политика
В Иране казнили американского шпиона
В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, которого заподозрили в шпионаже в пользу США.
Обновлено в 11:36
Футбол
«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом
Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport.
Обновлено в 10:14
Игры
Steam распродаёт Mortal Kombat 11 и Tomb Raider с большими скидками
Сервис дистрибуции игр Steam объявил о начале очередной акции: со скидками до 85% распродаются игры серий Mortal Kombat (в том числе последняя часть), Injustice, Tomb Raider и многих других.
Обновлено в 09:38