Футбол

«Рубин» назвал соперников по контрольным матчамSoccer.ru 10:53

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб в рамках подготовки к новому сезону проведет четыре контрольных матча. Соперниками казанского клуба станут «Мордовия», «Нижний Новгород», «Тамбов» и ЦСКА. Напомним, что недавно «Рубин» уступил «Нефтехимику» в товарищеском матче.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рубин» сыграет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»

Советский спорт12:25

«Рубин» запланировал контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»

Sport24.ru10:58

«Рубин» проведет контрольные матчи с «Мордовией», «Нижним Новгородом», «Тамбовом» и ЦСКА

Спорт-Экспресс10:31

«Рубин» назвал соперников по контрольным встречам

Матч ТВ11:15

«Рубин» назвал соперников по контрольным встречам

Sportbox.RU11:14

«Рубин» назвал соперников по контрольным матчам

Soccer.ru10:53

ЦСКА и «Рубин» 9 июля сыграют товарищеский матч на «ВЭБ Арене»

Бомбардир.ру11:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:57, Вашингтон
Политика

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Здоровье

В Главном военном клиническом Госпитале имени академика Н.Н. Бурденко прошел нейрохирургический образовательный курс

Курс проходил под председательством начальника ГВКГ имени акад. Н.Н. Бурденко генерал-майора медицинской службы Е.В. Крюкова с участием лекторов экспертного класса.
Обновлено в 13:46
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Политика

РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Здоровье

Раскрыты 5 причин вздутия живота

Медики из Великобритании раскрыли 5 причин вздутия живота. Этот список включает в себя переедание.
Обновлено в 09:31
Футбол

«Спартак» забил семь мячей и одержал победу над «Сочи»

Московский "Спартак" одержал победу над командой "Сочи" в товарищеском матче, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:39
Кино

Джилленхол рассказал о решении сыграть злодея в «Человеке-пауке»

Обновлено в 07:33
Происшествия

Пенкин прокомментировал сообщения о скандале во Внуково

Певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о скандале в аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:50
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Авто

Компания «Автопродукт» решила модернизировать подвеску «Нивы»

Как уверяют официальные представители «Автопродукта» на страницах социальной сети Instagram, в компании одновременно будет создаваться конструкция для трех- и пятидверной «Нивы».
Обновлено в 10:26
Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, что вся наша подготовка к гонке окупится

Обновлено в 12:19
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Авто

Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор

Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено в 08:52
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Спорт

Бондарева завоевала золото Европейских игр

Российская самбистка Елена Бондарева завоевала золотую медаль Европейских игр, проходящих в Минске, победив в турнире в весовой категории до 48 кг.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек

В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Махачкале задержали десять журналистов-пикетчиков

Полиция столицы Дагестана задержала десять журналистов, которые вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного коллеги — корреспондента издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 13:47
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено вчера в 05:16
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Футбол

Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца

Обновлено в 10:45
Хоккей

Петр Кочетков стал вторым вратарем, выбранным на драфте НХЛ-2019

Лучший вратарь МЧМ-2019, бронзовый призер турнира россиянин Петр Кочетков выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.
Обновлено в 13:43
Общество

РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов

Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
Обновлено в 05:35
Политика

В Иране казнили американского шпиона

В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, которого заподозрили в шпионаже в пользу США.
Обновлено в 11:36
Футбол

«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом

Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport.
Обновлено в 10:14
Игры

Steam распродаёт Mortal Kombat 11 и Tomb Raider с большими скидками

Сервис дистрибуции игр Steam объявил о начале очередной акции: со скидками до 85% распродаются игры серий Mortal Kombat (в том числе последняя часть), Injustice, Tomb Raider и многих других.
Обновлено в 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное