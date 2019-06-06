Футбол
«Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренераБомбардир.ру вчера в 10:09
«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера. В последних двух сезонах 42-летний россиянин возглавлял молодежную команду казанцев. Шаронов выступал за «Рубин» с 1999-го по 2004-й и с 2008-го по 2014 год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Рубин» объявил о назначении Шаронова исполняющим обязанности главного тренера
Sportbox.RUвчера в 10:05
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Транспорт
Дитрих рассказал о тонне неразобранного багажа в «Шереметьево»
В аэропорту «Шереметьево» остается тонна неразобранного багажа.
Обновлено в 03:03
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Захарова пожаловалась на проблемы с телефонной связью в здании МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook объяснила, почему у желающих пока не получается дозвониться в ведомство.
Обновлено в 03:11
Общество
Граждане не хотят сдавать деньги в пенсионную систему
Почти две трети россиян отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море
Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 01:53
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Наука
Американские производители удобрений выбрасывают в 100 раз больше метана, чем предполагалось
Предприятия по всему миру выбрасывают в атмосферу значительно меньше метана, чем углекислого газа — при этом парниковый эффект первого в 84 раза выше.
Обновлено в 01:37
Здоровье
Кемеровскую клинику поймали на подпольном аборте
Ранее проверку в частном медицинском учреждении провели специалисты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кемеровской области.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие
Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы
Накануне СМИ в Екатеринбурге распространили скриншот письма регионального министра образования Юрия Биктуганова, в котором вузам и колледжам рекомендуется отказаться от мероприятий с участием американских дипломатов.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 16:19
Футбол
Конте хочет переманить защитника «Челси» в «Интер»
Обновлено в 02:19
Происшествия
Полицейского из Челябинской области подозревают в развращении ребенка
В Челябинской области сотрудники полиции задержали коллегу из Миасса. Его подозревают в развращении ребенка.
Обновлено в 02:06
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Культура
В Вятском художественном музее открывается выставка «Наш Пушкин»
6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина и Международный день русского языка, в выставочном зале Вятского художественного музея имени Васнецовых открывается выставка "Наш Пушкин".
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей
Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»
Обновлено в 00:59
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Общество
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании
Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:01