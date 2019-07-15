Футбол
«Рубин» назначил Подберёзкина новым капитаном командыЕвро-футбол.ру вчера в 12:32
Казанский "Рубин" объявил о назначении полузащитника Вячеслава Подберёзкина капитаном команды. Вице-капитанами стали Виталий Денисов и Евгений Башкиров. 27-летний Подберёзкин выступает за "Рубин" с 2018 года.
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Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Палата конгресса рассмотрит резолюцию о расистских словах Трампа
Демократы Палаты представителей США планируют проголосовать за резолюцию, осуждающую комментарии президента Дональда Трампа в твиттере, которые они считают расистскими, сообщает The Hill.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 00:35
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее Минобороны сообщило, что два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Общество
На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
«Арсенал» в товарищеском матче разгромил «Колорадо»
"Арсенал" в товарищеском матче крупно обыграл "Колорадо" – 3:0. Встреча состоялась в США.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
В Германии призвали готовиться к «неожиданному удару» России
По мнению Краузе, Россия готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы планирует вести, угрожая применением ядерного оружия.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Экономика
Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»
Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Зеленский прокомментировал ДТП со своим кортежем
Накануне в Запорожской области автомобили из президентского кортежа столкнулись с детскими автобусами Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook прокомментировал ДТП с участием своего кортежа в Запорожской области.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров
Природные пожары на площади почти 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Москалькова рассказала об условии освобождения украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву ставил вопрос перед Россией об освобождении моряков, однако не говорил о прекращении уголовного дела, утверждает Москалькова.
Обновлено вчера в 12:11
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) опубликовали результаты исследования антивирусных программ для операционных систем Windows и Mac.
Обновлено в 01:00
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Авто
Названы самые популярные марки в регионах России
Наиболее популярными марками на Дальнем Востоке и в Сибири стали японские бренды Toyota, Nissan и Honda.
Обновлено в 00:57
Хоккей
Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо»
Нападающий Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Оюб Титиев перешёл на работу в московский офис организации «Мемориал»
Бывший руководитель отделения правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Оюб Титиев перешёл на работу в московский офис организации.
Обновлено в 01:15
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова
Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.
Обновлено вчера в 15:01
Наука
В России создали препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
Российские ученые изобрели уникальный препарат, не имеющий аналогов мире, который может стать прорывом в лечении заболеваний суставов и псориатического артрита.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.
Обновлено в 01:28