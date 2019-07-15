Футбол
«Рубин» назначил Подберёзкина новым капитаном командыЕвро-футбол.ру 12:32
Казанский "Рубин" объявил о назначении полузащитника Вячеслава Подберёзкина капитаном команды. Вице-капитанами стали Виталий Денисов и Евгений Башкиров. 27-летний Подберёзкин выступает за "Рубин" с 2018 года.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
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Захарова напомнила о позиции России по освобождению украинских моряков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных украинских моряков, однако в ответ от Украины последовала только негативная реакция.
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В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
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Зеленский решил сменить 12 послов Украины
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