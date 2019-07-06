Футбол

«Рубин» начинает переговоры по трансферу защитника «Гетеборга»Sport.ru 10:29

В преддверии старта нового сезона первенства России по футболу казанский "Рубин" включился в борьбу за скандинавского защитника Карл Старфельт, который защищает цвета шведского "Гетеборга". По информации Expressen, команда из столицы Татарстана предложила за игрока задней линии 950 тысяч евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Рубин» может усилиться защитником «Гетеборга»

Матч ТВ09:42

СМИ: Защитник шведского «Гетеборга» близок к переходу в «Рубин»

Советский спорт09:37

«Рубин» начинает переговоры по трансферу защитника «Гетеборга»

Sport.ru10:29

«Рубин» предложил почти миллион евро за защитника «Гетеборга» Старфельта

Sport24.ru09:56

«Рубин» готов заплатить около 1 млн евро за шведского защитника Старфельта

Sports.ru09:42

Источник: «Рубин» сделал предложение по трансферу защитника «Гетеборга» Старфельта, ранее им интересовался «Ростов»

Спорт-Экспресс09:33

«Рубин» готов заплатить € 1 млн за защитника «Гётеборга» Старфельта

Чемпионат09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Сын Алибасова раскрыл источник дохода на лечение болезни отца

Обновлено в 09:17
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных

Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 04:30
Политика

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Космос

В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей

В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Политика

Россия предложила ПА ОБСЕ бороться с героизацией нацизма

Российская делегация предложила Парламентской ассамблее ОБСЕ создать институт спецпредставителя по борьбе с героизацией фашизма и нацизма.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
Происшествия

Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 10:43
Единоборства

Президент UFC: бой Хабиба против Сен-Пьера не имеет смысла

Обновлено в 08:12
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Происшествия

Число пропавших без вести при паводке в Иркутской области сократилось

Обновлено в 08:28
Футбол

Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок

"Локомотив" взял Кубок России после матча с "Уралом" в финале, игра завершилась со счетом 1:0.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой

Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
Обновлено в 06:43
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика

Семьям погибших подводников передали государственные награды

Обновлено в 08:13
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра и гроза

МЧС России предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре в городе в ближайшие часы.
Обновлено в 10:40
Политика

Sputnik не аккредитовали на конференцию о свободе СМИ в Лондоне

Организаторы Глобальной конференции по свободе прессы отказались аккредитовать корреспондента Sputnik.
Обновлено в 10:31
Общество

Глава Amazon Джефф Безос развелся с женой

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили

Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов поздравил отца с днем рождения, опубликовав совместное фото из своей молодости

Обновлено в 05:46
Наука

Следующие генно-модифицированные дети родятся в России

Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.
Обновлено вчера в 07:19
Спорт

Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020

Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
Обновлено в 11:06
Общество

Взять быка за рога по-армянски: как в Ереване «бескровная» коррида закончилась убийством

Приглашение продолжить путешествие по бывшему Советскому Союзу поступило из Еревана.
Обновлено вчера в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное