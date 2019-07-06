Футбол

«Рубин» начинает переговоры по трансферу защитника «Гетеборга»Sport.ru 10:29

В преддверии старта нового сезона первенства России по футболу казанский "Рубин" включился в борьбу за скандинавского защитника Карл Старфельт, который защищает цвета шведского "Гетеборга". По информации Expressen, команда из столицы Татарстана предложила за игрока задней линии 950 тысяч евро.
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«Рубин» предложил почти миллион евро за защитника «Гетеборга» Старфельта

Sport24.ru09:56

СМИ: Защитник шведского «Гетеборга» близок к переходу в «Рубин»

Советский спорт09:37

Источник: «Рубин» сделал предложение по трансферу защитника «Гетеборга» Старфельта, ранее им интересовался «Ростов»

Спорт-Экспресс09:33

СМИ: «Рубин» может усилиться защитником «Гетеборга»

Матч ТВ09:42

«Рубин» готов заплатить около 1 млн евро за шведского защитника Старфельта

Sports.ru09:42

«Рубин» начинает переговоры по трансферу защитника «Гетеборга»

Sport.ru10:29

«Рубин» готов заплатить € 1 млн за защитника «Гётеборга» Старфельта

Чемпионат09:14
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России

Обновлено в 02:36
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

Высокопоставленный военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков, рассказал, что они «не допустили катастрофы планетарного масштаба».
Обновлено в 09:35
Спорт

Российские баскетболистки не смогли пробиться на ОИ-2020

Обновлено в 11:22
Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Происшествия

Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту

Семеро россиян третий день находятся в аэропорту мексиканского города Канкун из-за претензий миграционных властей.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Мошенничавший на марафонах 70-летний пенсионер найден мертвым

70-летний марафонец Фрэнк Меза был найден мертвым после дисквалификации за мошенничество во время марафона в Лос-Анджелесе, сообщает Herald Sun.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Тётя избитой девочки задержана в Ингушетии

Обновлено вчера в 04:57
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Телеведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в Калифорнии

Обновлено в 05:38
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Пугачева спасла директора Рижского вокзала от увольнения

Обновлено в 10:52
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Авто

Арабский шейх собрал коллекцию гигантских автомобилей

Арабский шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахьян собрал коллекцию дорогих автомобилей. Некоторые из них поражают и ценой, и габаритами.
Обновлено в 10:22
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Общество

Аномальная жара и грозы идут на Южный Урал

Обновлено в 08:42
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.
Обновлено в 10:56
Политика

На Украину впервые доставлена партия нефти из США

Обновлено в 12:43
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в истязании жены и дочери петербуржца

Полицейские задержали 44-летнего мужчину. Оказалось, что ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело об истязании.
Обновлено в 09:33
Политика

Четырем погибшим подводникам присвоили звание «Герой России»

Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Опубликованы первые фотографии с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.
Обновлено в 11:47
Авто

«Заряженный» Volkswagen T-Roc R представлен в Гудвуде

Обновлено в 08:58
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 09:16
Общество

У Маслякова нашли особняк с семью туалетами за 370 млн рублей, СМИ

Особняк стоимостью 370 миллионов рублей нашли у ведущего Александра Маслякова.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Установлены личности погибших при крушении катамарана на Кубани

Погибшими при опрокидывании катамарана в пятницу в Краснодарском крае оказались две туристки из других регионов.
Обновлено в 02:29
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