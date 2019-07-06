Футбол
«Рубин» начинает переговоры по трансферу защитника «Гетеборга»Sport.ru 10:29
В преддверии старта нового сезона первенства России по футболу казанский "Рубин" включился в борьбу за скандинавского защитника Карл Старфельт, который защищает цвета шведского "Гетеборга". По информации Expressen, команда из столицы Татарстана предложила за игрока задней линии 950 тысяч евро.
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