В Турции казанцы проведут две игры. 13 января «Рубин» сыграет с венгерским «Дьошдьором», а 17-го — с «Вииторулом» из Румынии. «Дьошдьор» в таблице чемпионата Венгрии после 18 туров занимает десятое место.

«Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором»

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