Футбол
«Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором»
«Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором»Sports.ru13:45
В Турции казанцы проведут две игры. 13 января «Рубин» сыграет с венгерским «Дьошдьором», а 17-го — с «Вииторулом» из Румынии. «Дьошдьор» в таблице чемпионата Венгрии после 18 туров занимает десятое место.
Sports.ru13:45
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Футбол
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Транмер Роверс» – 7:0
В 3-м раунде Кубка Англии «Тоттенхэм» разгромил «Транмер Роверс» (7:0). «Манчестер Юнайтед» примет «Рединг», «Арсенал» отправится в гости к «Блэкпулу», а «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест».
Обновлено в 06:19
Футбол
«Борнмут» арендовал Клайна у «Ливерпуля»
Обновлено в 13:24
Футбол
«Реал» потерял Бэйла на две недели
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, замененный из-за повреждения на 46-й минуте матча 17-го тура Примеры против «Вильярреала» (2:2) пропустит от 10 до 15 дней, сообщили в Marca.У 29-летнего валлийца диагностировали травму левой икроножной мышцы.
Обновлено в 15:48
Футбол
«Леванте» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Жироной»
Стоит отметить, что команда из Валенсии завершала встречу в меньшинстве красную карточку на 69-й минуте получил Серхио Постиго.
Обновлено в 14:51
Футбол
Марадона госпитализирован с кровотечением в желудке
Врачи выявили у Марадоны кровотечение в желудке. В ближайшее время 58-летний аргентинец будет прооперирован в связи с этой проблемой.
Обновлено в 16:01
Футбол
Экс-защитник «Реала» Пепе может перейти в «Порту»
Пепе уже выступал за «Порту» в период с 2004 по 2007 год.
Обновлено в 14:36
Футбол
Защитник «Тулузы» Тодибо согласовал контракт с «Барселоной»
Контракт Тодибо с «Тулузой» истекает летом 2019 года, поэтому в «Барселону» защитник перейдет на правах свободного агента.
Обновлено в 08:46
Футбол
Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново»
Воспитанники футбольной школы "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков стали игроками московского "Спартака", сообщается на странице футбольной школы "Чертаново" "ВКонтакте".
Обновлено в 13:35
Футбол
«Милан» объявил о переходе Пакеты
Обновлено в 13:15
Футбол
Отец Фалькао скончался во время игры в теннис
Обновлено в 10:26
Футбол
Защитник «Алавеса» заинтересовал «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»
По данным Sport.es, в их числе оказались московские "Спартак" и "Локомотив", а также "Краснодар".
Обновлено в 06:28
Футбол
Бендтнер отделался домашним арестом за нападение на таксиста
Домашний арест является альтернативной мерой наказания. Напомним, в ночь с 8 на 9 октября Бендтнер напал на таксиста и сломал ему челюсть.
Обновлено в 13:44
Футбол
Клопп: «Компани нужно было удалять за фол последней надежды»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча с "Манчестер Сити" (1:2) заявил, что защитник "горожан" Венсан Компани должен был быть удален за фол против Мохамеда Салаха.
Обновлено в 00:21
Футбол
Российская футболистка Карпова перешла в «Севилью»
Обновлено в 06:03
Футбол
Бензема о топ-15 форвардах 2018 года от L’Équipe: «Может, я 16-й?»
Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на то, что французская газета L’Équipe не включила его в число 15 лучших форвардов 2018 года.
Обновлено в 15:36