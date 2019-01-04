Футбол

«Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором»
Sports.ru
13:45

В Турции казанцы проведут две игры. 13 января «Рубин» сыграет с венгерским «Дьошдьором», а 17-го — с «Вииторулом» из Румынии. «Дьошдьор» в таблице чемпионата Венгрии после 18 туров занимает десятое место.
Sports.ru13:45

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«Рубин» определился с соперниками по товарищеским матчам на сборе в Белеке

Чемпионат12:00

«Рубин» назвал соперников команды в матчах на первом зимнем сборе

Sport24.ru11:40

«Рубин» определился с соперниками на первом сборе в Турции

Матч ТВ10:53

«Рубин» определился с соперниками на первом сборе в Турции

Sportbox.RU10:53

Стали известны соперники «Рубина» на первом сборе

Спорт-Экспресс10:45

«Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором»

Sports.ru13:45

«Рубин» сыграет на первом сборе с «Диошдьёром» и «Вииторулом»

РИА Новости10:31
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Футбол

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Транмер Роверс» – 7:0

В 3-м раунде Кубка Англии «Тоттенхэм» разгромил «Транмер Роверс» (7:0). «Манчестер Юнайтед» примет «Рединг», «Арсенал» отправится в гости к «Блэкпулу», а «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест».
Обновлено в 06:19
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«Борнмут» арендовал Клайна у «Ливерпуля»

Обновлено в 13:24
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«Реал» потерял Бэйла на две недели

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, замененный из-за повреждения на 46-й минуте матча 17-го тура Примеры против «Вильярреала» (2:2) пропустит от 10 до 15 дней, сообщили в Marca.У 29-летнего валлийца диагностировали травму левой икроножной мышцы.
Обновлено в 15:48
Футбол

«Леванте» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Жироной»

Стоит отметить, что команда из Валенсии завершала встречу в меньшинстве красную карточку на 69-й минуте получил Серхио Постиго.
Обновлено в 14:51
Футбол

Марадона госпитализирован с кровотечением в желудке

Врачи выявили у Марадоны кровотечение в желудке. В ближайшее время 58-летний аргентинец будет прооперирован в связи с этой проблемой.
Обновлено в 16:01
Футбол

Экс-защитник «Реала» Пепе может перейти в «Порту»

Пепе уже выступал за «Порту» в период с 2004 по 2007 год.
Обновлено в 14:36
Футбол

Защитник «Тулузы» Тодибо согласовал контракт с «Барселоной»

Контракт Тодибо с «Тулузой» истекает летом 2019 года, поэтому в «Барселону» защитник перейдет на правах свободного агента.
Обновлено в 08:46
Футбол

Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново»

Воспитанники футбольной школы "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков стали игроками московского "Спартака", сообщается на странице футбольной школы "Чертаново" "ВКонтакте".
Обновлено в 13:35
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«Милан» объявил о переходе Пакеты

Обновлено в 13:15
Футбол

Отец Фалькао скончался во время игры в теннис

Обновлено в 10:26
Футбол

Защитник «Алавеса» заинтересовал «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»

По данным Sport.es, в их числе оказались московские "Спартак" и "Локомотив", а также "Краснодар".
Обновлено в 06:28
Футбол

Бендтнер отделался домашним арестом за нападение на таксиста

Домашний арест является альтернативной мерой наказания. Напомним, в ночь с 8 на 9 октября Бендтнер напал на таксиста и сломал ему челюсть.
Обновлено в 13:44
Футбол

Клопп: «Компани нужно было удалять за фол последней надежды»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча с "Манчестер Сити" (1:2) заявил, что защитник "горожан" Венсан Компани должен был быть удален за фол против Мохамеда Салаха.
Обновлено в 00:21
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Российская футболистка Карпова перешла в «Севилью»

Обновлено в 06:03
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Бензема о топ-15 форвардах 2018 года от L’Équipe: «Может, я 16-й?»

Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на то, что французская газета L’Équipe не включила его в число 15 лучших форвардов 2018 года.
Обновлено в 15:36
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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Вииторул
Румынский футбольный клуб
Румынский футбольный клуб из города Констанца, жудец Констанца. Основан в 2009 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Вииторул» в городе Овидиу общей вместимостью около 4 500 зрителей. В настоящее время в Овидиу располагается база футбольного клуба. С 2012 года выступает в Лиге I, высшем дивизионе чемпионата Румынии по футболу.
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