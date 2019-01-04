Футбол

«Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором»
Sports.ru
13:45

В Турции казанцы проведут две игры. 13 января «Рубин» сыграет с венгерским «Дьошдьором», а 17-го — с «Вииторулом» из Румынии. «Дьошдьор» в таблице чемпионата Венгрии после 18 туров занимает десятое место.
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РИА Новости10:31
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