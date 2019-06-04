Футбол
«Рубин» может подписать бывшего игрокаСоветский спорт 18:48
26-летний уроженец Грузии числился в казанском клубе с 2011 по 2016 год, но не сыграл ни одного матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Евгения Добровольская не пришла на свадьбу сына
Евгения Добровольская не пришла на свадьбу сына В феврале прошлого года "Экспресс газета" первой написала о романе Николая Ефремова и Влады Киселевой.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках
Обновлено в 18:15
Происшествия
В тройной аварии на Невском пострадали два человека
Специалисты рассказывают, что пострадали два человека – одному молодому человеку 17, а другому 18 лет.
Обновлено в 19:16
Общество
Южные раннецветущие. Чем интересны древесные растения
Не забывайте, что всё-таки в природе и американский, и азиатские виды гамамелисов растут значительно южнее.
Обновлено в 18:02
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.
Обновлено в 17:13
Политика
Кучма прокомментировал свое новое назначение
Обновлено в 08:19
Кино
Харрисон Форд анонсировал начало съемок «Индианы Джонса 5»
Исполнитель роли Индиану Джонса в серии фильмов, посвященных знаменитому археологу, Харрисон Форд сделал неожиданное заявление по поводу съемочного графика пятой серии.
Обновлено в 09:24
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Культура
Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за 11,7 млн долларов
В Лондоне на аукционе Christie's продали картину Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью".
Обновлено в 09:26
Происшествия
В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия
Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
Политика
Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»
Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Футбол
Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар придет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 19:25
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Наука
АнтиВИЧ-мутацию назвали причиной ранней смерти
Мутация гена CCR5 может привести к ранней смерти. Вместе с тем мутировавший ген делает человека практически невосприимчивым к ВИЧ.
Обновлено в 12:32
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией в России
«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
Футбол
«Барселона» представила новую домашнюю форму на следующий сезон
"Барселона" официально презентовала домашнюю форму на сезон 2019/20.
Обновлено в 13:18
Религия
Мусульмане встречают Ураза-байрам
Обновлено в 18:00