Футбол

«Рубин» может начать следующий сезон на стадионе «Центральный»
Спорт-Экспресс
01:55

Казанский "Рубин" в начале сезона-2019/20 может на некоторое время переехать с "Казань-арены" на стадион "Центральный". Как сообщает "Бизнес Online", возможный переезд связан с проведением церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.
Спорт-Экспресс01:55

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«Рубин» может начать сезон-2019/20 на старом стадионе

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«Рубин» может вновь переехать с «Казань-Арены»

Soccer.ru02:14

«Рубин» может начать следующий сезон на стадионе «Центральный»

Спорт-Экспресс01:55

«Рубин» может начать чемпионат России 2019/20 на Центральном стадионе

Спорт БИЗНЕС Online01:23

Пустят ли Шнура на «Казань Арену», где «всплыла» Водопьянова и что за школу строит муфтий?

БИЗНЕС Online00:30

«Рубин» может начать сезон-2019/20 на старом стадионе из-за ЧМ по рабочим профессиям

Sport24.ru01:58

«Открытие WorldSkills пройдет на стадионе „Казань Арена“. Мы этот объект знаем как пять пальцев»

Реальное времявчера в 06:40
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Футбол

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Подопечные Юргена Клоппа добились победы над "волками" со счетом 2:0. Первый гол в матче был забит египетским нападающим Мохамедом Салахом уже на 18-й минуте матча.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол

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Гол Ройса принес победу «Боруссии» Д в матче с «Боруссией» М

У победителей встречи голами отметились Джейдон Санчо (42-я минута) и Марко Ройс (54), а у гостей единственный мяч забил Кристоф Крамер (45+1).
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

«Зенит» намерен вернуть Скопинцева

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" желает приобрести 21-летнего защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева, утверждает Sport24.
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб практически решил вопрос с выкупом бразильского защитника Родриго Бекао, выступающего за красно-синих на правах аренды.
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Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые

Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.
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«ПСЖ» хочет приобрести Гейе из «Эвертона»

«ПСЖ» хочет приобрести Идрисса Гейе из «Эвертона».
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Ди Франческо: «Хотел бы, чтобы Роналду не сыграл против „Ромы“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пожелал, чтобы форвард «Ювентуса» Криштитану Роналду пропустил субботний матч с джалоросси.
Обновлено в 03:18
Футбол

Глушаков считает, что нападение фаната на него было заказано

Обновлено вчера в 08:10
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Леброн Джеймс: владельцы клубов НФЛ мыслят как рабовладельцы

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс раскритиковал владельцев клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:36
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«Ювентус» подписал контракт со спонсором на 408 миллионов евро

Сумма контракта составляет 408 миллионов евро. Дополнительно "Ювентус" получит 15 миллионов евро за подписание договора.
Обновлено в 03:10
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Пюэль возглавил «Лестер» осенью 2017 года. Летом 2017 года тренер был уволен из «Саутгемптона».
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«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры

«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
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Сарри: «Вместо Рождества я выберу игру в футбол»

Наставник "Челси" Маурицио Сарри рассуждает о предстоящем сложном графике команды. Мы будем играть каждые три дня до 9 января.
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Скончался член совета директоров «Реала», работавший в клубе с 1956 года

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