Футбол

«Рубин» может начать новый сезон на старом стадионе
NewInform
04:55

Сезон-2019/20 в РПЛ начнется в конце июля, по этой причине «Рубину» придется провести несколько стартовых игр на стадионе «Центральный». Также существует вероятность повреждения газона в ходе проведения церемоний.
NewInform04:55

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«Рубин» из-за Всемирного рабочего чемпионата может покинуть «Казань Арену»

ProKazan.ru04:41

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«Рубин» может начать сезон-2019/20 на Центральном стадионе из-за ЧМ по рабочим профессиям на «Казань Арене»

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«Рубин» может начать сезон-2019/20 на старом стадионе из-за ЧМ по рабочим профессиям

Sport24.ru01:58

«Открытие WorldSkills пройдет на стадионе „Казань Арена“. Мы этот объект знаем как пять пальцев»

Реальное времявчера в 06:40
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Футбол

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Обновлено вчера в 20:00
Футбол

УЕФА объявил о рекордных призовых за участие на Евро-2020

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Футбол

Глушаков назвал спланированным нападение фаната во время матча

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«ПСЖ» хочет приобрести Идрисса Гейе из «Эвертона».
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Бош может стать новым главным тренером «Байера»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош может возглавить леверкузенский «Байер».
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Сульшер рассказал о перспективах Погба в «МЮ»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался относительно таланта французского полузащитника Поля Погба.
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Леброн Джеймс: Владельцы клубов НФЛ имеют рабовладельческий менталитет

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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, ранее защищавший цвета «Барселоны», рассказал о своих планах на будущее.
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Экс-игрок "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", поделился мнением относительно игры мадридского "Реала" в текущем сезоне.
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