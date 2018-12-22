Футбол
«Рубин» может начать новый сезон на старом стадионе
«Рубин» может начать новый сезон на старом стадионеNewInform04:55
Сезон-2019/20 в РПЛ начнется в конце июля, по этой причине «Рубину» придется провести несколько стартовых игр на стадионе «Центральный». Также существует вероятность повреждения газона в ходе проведения церемоний.
NewInform04:55
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«Открытие WorldSkills пройдет на стадионе „Казань Арена“. Мы этот объект знаем как пять пальцев»
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Футбол
Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Бёрнли» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Бёрнли» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:32
Футбол
Плаза стал новым главным тренером БК «Зенит»
Испанский специалист Жоан Плаза назначен новым главным тренером санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит».
Обновлено в 09:11
Футбол
«Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром»
«Бетис» на своем поле не смог одолеть «Эйбар» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 09:01
Футбол
«Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри»
Обновлено в 08:44
Футбол
Краневиттер: думаю о том, чтобы покинуть «Зенит»
Полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер признался, что хочет покинуть российский клуб из-за нехватки игрового времени.
Обновлено в 08:42
Футбол
Суд над Криштиану Роналду за уклонение от налогов состоится в январе
Судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов известного футболиста Криштиану Роналду состоится в Испании 21 января.
Обновлено в 08:59
Футбол
Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали»
Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
Обновлено в 04:55
Футбол
Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год
Обновлено в 07:06
Футбол
Марко Ройс: «Первая часть сезона получилась замечательной»
Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги первой части сезона.
Обновлено в 03:42
Футбол
Генеральный директор ЦСКА о выкупе прав Бекао: вопрос решен на 99%
Как рассказал гендиректор ЦСКА, вопрос о выкупе Бекао у бразильского клуба «Байя» решен на 99% и теперь остались только детали.
Обновлено в 04:47
Футбол
Ди Франческо: «Хотел бы, чтобы Роналду не сыграл против „Ромы“»
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пожелал, чтобы форвард «Ювентуса» Криштитану Роналду пропустил субботний матч с джалоросси.
Обновлено в 03:18
Футбол
Санчес приехал на базу «Ман Юнайтед» под песню «Теперь мы свободны»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес в своем Инстаграме опубликовал видео, где он на своем автомобиле приезжает на клубную базу.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Истанбул» выразил желание купить Езила
Турецкий клуб "Истанбул" может приобрести полузащитника "Арсенала" Месута Езила, сообщает испанское издание AS.
Обновлено в 08:00
Футбол
Хавбек «Факела» набил тату в честь умершего игрока «Локомотива»
Обновлено в 08:54
Футбол
Юрген Клопп: «У Кейта разрезана нога, а говорят, что на нем не фолили»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья полузащитника Наби Кейта после победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 01:29