Сезон-2019/20 в РПЛ начнется в конце июля, по этой причине «Рубину» придется провести несколько стартовых игр на стадионе «Центральный». Также существует вероятность повреждения газона в ходе проведения церемоний.

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«Рубин» может начать новый сезон на старом стадионе

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