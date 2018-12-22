Футбол

«Рубин» может начать новый сезон на старом стадионе
NewInform
04:55

Сезон-2019/20 в РПЛ начнется в конце июля, по этой причине «Рубину» придется провести несколько стартовых игр на стадионе «Центральный». Также существует вероятность повреждения газона в ходе проведения церемоний.
NewInform04:55

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«Рубин» может вернуться на старый стадион

Газета.Ru05:51

«Рубин» может начать сезон-2019/20 на старом стадионе

Чемпионат02:30

«Рубин» может начать сезон-2019/20 на Центральном стадионе из-за ЧМ по рабочим профессиям на «Казань Арене»

Sports.ru05:18

«Рубин» может начать следующий сезон на стадионе «Центральный»

Спорт-Экспресс01:55

Татьяна Водопьянова переехала в Москву и заняла руководящий пост в Институте профсоюзного движения

БИЗНЕС Online01:00

«Рубин» может начать сезон-2019/20 на старом стадионе из-за ЧМ по рабочим профессиям

Sport24.ru01:58

«Открытие WorldSkills пройдет на стадионе „Казань Арена“. Мы этот объект знаем как пять пальцев»

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Футбол

Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Бёрнли» в матче АПЛ

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Испанский специалист Жоан Плаза назначен новым главным тренером санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит».
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Футбол

«Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри»

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Краневиттер: думаю о том, чтобы покинуть «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер признался, что хочет покинуть российский клуб из-за нехватки игрового времени.
Обновлено в 08:42
Футбол

Суд над Криштиану Роналду за уклонение от налогов состоится в январе

Судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов известного футболиста Криштиану Роналду состоится в Испании 21 января.
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Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали»

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
Обновлено в 04:55
Футбол

Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год

Обновлено в 07:06
Футбол

Марко Ройс: «Первая часть сезона получилась замечательной»

Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги первой части сезона.
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Футбол

Генеральный директор ЦСКА о выкупе прав Бекао: вопрос решен на 99%

Как рассказал гендиректор ЦСКА, вопрос о выкупе Бекао у бразильского клуба «Байя» решен на 99% и теперь остались только детали.
Обновлено в 04:47
Футбол

Ди Франческо: «Хотел бы, чтобы Роналду не сыграл против „Ромы“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пожелал, чтобы форвард «Ювентуса» Криштитану Роналду пропустил субботний матч с джалоросси.
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Санчес приехал на базу «Ман Юнайтед» под песню «Теперь мы свободны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес в своем Инстаграме опубликовал видео, где он на своем автомобиле приезжает на клубную базу.
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«Истанбул» выразил желание купить Езила

Турецкий клуб "Истанбул" может приобрести полузащитника "Арсенала" Месута Езила, сообщает испанское издание AS.
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Хавбек «Факела» набил тату в честь умершего игрока «Локомотива»

Обновлено в 08:54
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Юрген Клопп: «У Кейта разрезана нога, а говорят, что на нем не фолили»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья полузащитника Наби Кейта после победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
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