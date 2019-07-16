Футбол

«Рубин» может арендовать Ломовицкого и МостовогоSport24.ru вчера в 15:15

Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
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Переход Ломовицкого в «Рубин» зависит от решения «Спартака» по Мирзову

ProstoProSport01:35

Трансферные цели «Рубина»: хотят арендовать Ломовицкого и Кьяртанссона, ждут Гацкана

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Хавбек «Спартака» Ломовицкий близок к переходу в другой российский клуб

Газета.Ruвчера в 15:34

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Бомбардир.рувчера в 17:18

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Sports.ruвчера в 15:45

Источник: «Рубин» может подписать Ломовицкого и Мостового

Советский спортвчера в 15:37

«Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового

Sport24.ruвчера в 15:15
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
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Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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