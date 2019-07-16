Футбол
«Рубин» может арендовать Ломовицкого и МостовогоSport24.ru вчера в 15:15
Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
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"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
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В США арестовали экс-президента Перу
Бывшего президента Перу Алехандро Толедо арестовали в США.
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги
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Экс-тренер «Зари» высказался о переезде украинцев в Россию
Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб поделился мнением о том, что некоторые украинские игроки переезжают в Россию, чтобы выступать в российском чемпионате, передает Xsport.
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В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках
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В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Израильские военно-воздушные силы или ВВС других стран, которые могут участвовать в операциях против Ирана или его союзников, теперь должны будут противостоять зенитным ракетным системам С-400, которые ряд экспертов называет одним из самых современных комплексов в мире.
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Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин
Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
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В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты
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Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
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Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться, когда обращаются к гражданам.
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Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
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ФНС прокомментировала сообщения о сбое в реестре ЗАГСов
В ФНС России прокомментировали сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 11:03
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Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
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Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»
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Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере
Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
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Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено вчера в 12:48