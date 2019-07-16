Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

«Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового

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