Футбол
«Рубин» может арендовать Ломовицкого и МостовогоSport24.ru 15:15
Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
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