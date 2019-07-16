Футбол

«Рубин» может арендовать Ломовицкого и МостовогоSport24.ru вчера в 15:15

Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
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«Рубин» может арендовать Ломовицкого из «Спартака» и Мостового из «Зенита»

Бомбардир.рувчера в 17:18

Переход Ломовицкого в «Рубин» зависит от решения «Спартака» по Мирзову

ProstoProSport01:35

«Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового

Sport24.ruвчера в 15:15

Трансферные цели «Рубина»: хотят арендовать Ломовицкого и Кьяртанссона, ждут Гацкана

Bobsoccer02:00

«Рубин» арендует Ломовицкого и полузащитника «Зенита» Мостового

Sports.ruвчера в 15:45

Источник: «Рубин» может подписать Ломовицкого и Мостового

Советский спортвчера в 15:37

Хавбек «Спартака» Ломовицкий близок к переходу в другой российский клуб

Газета.Ruвчера в 15:34
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Общество

Прокуратура подала иски для защиты жителей подтопленного Тулуна

Обновлено в 02:21
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Финансы

Экономист назвал «самый плохой день» для рубля

Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Происшествия

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов

Обновлено вчера в 06:37
Финансы

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт

Платными могут стать почти все дороги в РФ

Ярослав Нилов предположил, что после принятия закона власти полностью перестанут вкладывать деньги в строительство бесплатных дорог.
Обновлено вчера в 10:30
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Обновлено в 01:53
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика

Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Общество

В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках

Обновлено в 00:35
Футбол

Мирзов перейдет из «Ростова» в «Спартак»

Обновлено вчера в 16:54
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Общество

Китайские туристы стали угрозой уникальному пляжу во Владивостоке

Обновлено в 02:17
Хоккей

«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву» на Зака Смита

Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:21
Общество

Свыше 4% месячной нормы осадков выпало в Москве за день

В районе Ленинградского шоссе в столице за день выпало более 4% месячной нормы осадков, с начала июля в Московском регионе пока наблюдается дефицит по осадкам, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено 15 июля в 05:08
Общество

Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске

В Благовещенске из-за обильных осадков 16 и 17 июля оказались подтопленными улицы, дворы и детские сады, медучреждения и магазины.
Обновлено в 02:14
Авто

Камера заднего вида, облегчает ли она жизнь водителям

Обновлено в 03:05
Космос

В Вашингтоне в честь 50-летия высадки на Луну появилась проекция ракеты Saturn V

Посмотреть на Saturn V пришли сотни человек, однако всем, кто не успел сделать это во вторник, еще представится такая возможность - проекция появится на одной из главных достопримечательностей американской столицы еще дважды - вечером 17 и 18 июля.
Обновлено в 02:33
Общество

75 лет назад в Москве провели марш пленных немцев

Обновлено в 03:21
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Авто

Toyota опубликовала промо-ролики для нового поколения купе Supra

Спортивное купе Toyota Supra в исполнении Launch Edition поступит в автосалоны в конце этого месяца по стартовой цене в 55 250 долларов или 3 471 247 рублей.
Обновлено вчера в 03:31
Общество

Госдума запретила коллекторам выбивать долги по ЖКХ

Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, согласно которым коллекторы больше не смогут заниматься взысканием задолженности по ЖКХ.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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