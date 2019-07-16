Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

«Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Политика Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.

Политика На Порошенко завели 11 уголовных дел Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.

Кино «Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми» Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.

Политика В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели В расследовании катастрофы пассажирского самолета «Боинг» Malaysia Airlines в небе над юго-востоком Украины появились новые свидетели.

Политика В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.

Политика «Яблоко» пожаловалась в Мосизбирком на отказ в регистрации кандидатов Партия «Яблоко» направила в Мосизбирком пять жалоб на отказ в регистрации своих кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Наука Илон Маск показал чип для вживления в мозг и чтения мыслей Еще весной 2018 года Илон Маск, выступая перед собравшимися на технологической конференции SXSW в США, сообщил, что одна из его компаний работает над вживляемыми в мозг чипами, которые смогут улучшить память и помогать в чтении мыслей.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Происшествия Бард Новиков заявил, что дело против него прекращено Бард Александр Новиков, который значился фигурантом дела о мошенничестве с деньгами пайщиков строительного кооператива, заявил, что уголовное преследование в отношении него прекращено, СК утверждает, что расследование пока продолжается.

Финансы Назван самый плохой день для рубля Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Происшествия «Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии «Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана новым главой Еврокомиссии Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен займет пост председателя Еврокомиссии.

Происшествия Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.

Политика Зеленский потребовал срочное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.

Политика Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».

Авто УАЗ предлагает всем желающим испытать УАЗ «Патриот» с АКПП Ульяновский автозавод дарит возможность любому человеку проверить на практике новую версию внедорожника «Патриот», оснащённую автоматической коробкой передач.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Политика Суд продлил арест шести из 24 украинских моряков Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Происшествия В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.