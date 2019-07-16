Футбол

«Рубин» хочет арендовать двух игроков «Спартака» и «Зенита»Inkazan 03:15

Казанский «Рубин» намерен арендовать двух фланговых полузащитников – Александра Ломовицкого из московского «Спартака» и Андрея Мостового из санкт-петербургского «Зенита». Об этом в своем Telegram-канале сообщил комментатор Нобель Арустамян.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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