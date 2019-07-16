Футбол
«Рубин» хочет арендовать двух игроков «Спартака» и «Зенита»Inkazan 03:15
Казанский «Рубин» намерен арендовать двух фланговых полузащитников – Александра Ломовицкого из московского «Спартака» и Андрея Мостового из санкт-петербургского «Зенита». Об этом в своем Telegram-канале сообщил комментатор Нобель Арустамян.
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
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Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
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Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.
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Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
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Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
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Познер признался, в каком случае уехал бы из России
Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.
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Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
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Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов
Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену
Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
«Проект»: Беглов использует ботов с помощью благотворительного фонда
Штаб кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова может использовать в своей кампании сетевых ботов.
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Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Музыка
Киркоров матом послал Бузову спеть дуэтом с Басковым
Послав Бузову матом, поп-король предложил ей идти с такими композициями к его «закадычному дружку» Николая Баскову.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Идею о конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Ранее «Мойка78» писала, что глава СК призвал ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества коррупционеров.
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Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Политика
13 из 24 украинских моряков продлили арест
Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
Обновлено в 06:22
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03