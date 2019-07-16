Казанский «Рубин» намерен арендовать двух фланговых полузащитников – Александра Ломовицкого из московского «Спартака» и Андрея Мостового из санкт-петербургского «Зенита». Об этом в своем Telegram-канале сообщил комментатор Нобель Арустамян.

«Рубин» хочет арендовать двух игроков «Спартака» и «Зенита»

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