Футбол
«Рубин» хочет арендовать двух игроков «Спартака» и «Зенита»Inkazan 03:15
Казанский «Рубин» намерен арендовать двух фланговых полузащитников – Александра Ломовицкого из московского «Спартака» и Андрея Мостового из санкт-петербургского «Зенита». Об этом в своем Telegram-канале сообщил комментатор Нобель Арустамян.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
Финансы
Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
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Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
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Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
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ФК «Челси» представил новую выездную форму
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Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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Интернет
Вирусное приложение FaceApp напугало пользователей
Издание сообщило, что ни его сотрудники, ни эксперты со стороны не нашли признаков загрузки сразу нескольких фотографий приложением FaceApp.
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Происшествия
В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке
В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
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Авто
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Названа причина смерти гандболистки сборной России
Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
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Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
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СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
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В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
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Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались
Уголовные дела в отношении полицейских, задерживавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не возбуждались, заявил в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:07
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
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Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
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Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
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Володин предложил внести поправки в Конституцию России
В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:43
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
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Огурцы вдохновили ученых MIT на создание искусственных мышц
Команда ученых из Массачусетского технологического университета (MIT) представила свою новую разработку - искусственные мышцы для роботов, созданные по подобию огуречных усиков.
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Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
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Общество
Госдума приняла во втором чтении законопроект о квотировании выбросов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.
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Политика
Москалькова призвала изменить меру пресечения украинским морякам
Украинским морякам, пересекшим российскую границу, было бы гуманно изменить меру пресечения, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Обновлено в 06:41