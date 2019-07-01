Футбол
«Рубин» и тульский «Арсенал» хотят арендовать Александра ЛомовицкогоЕженедельник Футбол 08:15
В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов РПЛ. Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий может сменить клуб этим летом. В аренде молодого футболиста заинтересованы «Рубин» и тульский «Арсенал».
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Ломовицкий не попал в заявку «Спартака» на матч с «Ростовом». Игрока хочет арендовать «Рубин»
Спорт БИЗНЕС Online20 июля в 15:11
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