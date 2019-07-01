В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов РПЛ. Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий может сменить клуб этим летом. В аренде молодого футболиста заинтересованы «Рубин» и тульский «Арсенал».

Происшествия Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.

Авто Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.

Здоровье Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.

Технологии Роскачество назвало лучшие фотоаппараты Специалисты Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний проанализировали почти 100 моделей фотоаппаратов.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Шоу-бизнес Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.

Шоу-бизнес После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика Трамп заявил о необходимости сотрудничества с Россией Дональд Трамп заявил о необходимости сотрудничества США с Россией. Слова американского лидера приводит "Интерфакс".

Происшествия Два геолога погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке На Камчатке вездеход, на котором ехали геологи, упал в ущелье. В результате два человека погибли, сообщила пресс-служба МЧС.

Наука Корабль эпохи Возрождения нашли на дне Балтийского моря Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии.

Общество Минсельхоз не увидел рисков снижения урожайности из-за гибели пчел В Минсельхозе России заявили, что риски снижения урожайности сельхозкультур в стране из-за гибели пчел отсутствуют.

Происшествия Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.

Армия и оружие Самолёты РФ и КНР впервые провели совместное патрулирование В Азиатско-Тихоокеанском регионе 23 июля состоялось первое совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС Китая.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.

Интернет Крадущие пароли трояны атаковали за полгода более 100 тыс. россиян За первые шесть месяцев 2019 года более 100 тысяч интернет-пользователей в России стали жертвами троянов, ворующих пароли.

Авто В Москве открылся первый дилерский центр Mitsubishi и Inchcape Как сообщает пресс-служба ООО «ММС Рус», он стал первым дилерским центром Mitsubishi для ООО «Инчкейп Холдинг» и к тому же оформлен в новом глобальном дизайне.

Происшествия Оппозиционного журналиста из Ингушетии обвинили в хранении наркотиков Следствие предъявило обвинение журналисту оппозиционного ингушского издания «Фортанга» Рашиду Майсигову в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86 Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.