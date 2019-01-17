«Рубин» и «Вииторул» сыграли вничью в товарищеском матчеSoccer.ru 06:03

«Рубин» на сборах сыграл вничью с «Вииторулом» из Румынии. Встреча прошла в городе Белек (Турция).

«Рубин» и «Вииторул» сыграли вничью в товарищеском матче

Политика Политика Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

Гаджеты Гаджеты Motorola перевыпустит раскладной телефон RAZR Компания Motorola работает над созданием новой версии раскладного телефона RAZR.

Происшествия Происшествия Взрыв прогремел в университете во Франции Во время работ на крыше одного из университетских зданий в Лионе (Франция) прогремел взрыв.

Общество Общество Блогеры перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата ради съемок клипа, чем привлекли к себе внимание столичных инспекторов.

Происшествия Происшествия Суд приговорил обвиняемых в убийстве фигуриста Тена к 18 годам колонии

Происшествия Происшествия В Перми произошел пожар в офисном здании

Авто Авто Geely выпустили новый кроссовер FY11 В скором времени в Китае выпустят обновленный кроссовер Geely, который выполнен на базе шведской модели Volvo XC40.

Происшествия Происшествия Сбивший спортсменку на переходе краснодарский судья подал в отставку

Космос Космос «Лунный росток» погиб от холода Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Авто Авто В Казахстане создадут отечественный автомобильный бренд По предварительной информации, в создании казахского автомобильного бренда будет участвовать китайский автогигант Jac уже заинтересовалась в создании казахстанского бренда.

Происшествия Происшествия Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке

Спорт Спорт Бё выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге, Логинов — пятый Норвежец Йоханнес Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Интернет Интернет В Сети обнаружили активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu В интернете был обнаружен активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu, который не поддаётся удалению.

Политика Политика Адвокат Вышинского заявил, что обыск у него дома завершился Обыск дома в Киеве у адвоката, защищающего руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, завершился, сообщил сам защитник Андрей Доманский.

Авто Авто Volkswagen представил серийный Golf GTI TCR Компания Volkswagen представила серийный вариант «горячего» хэтчбека Golf GTI TCR, построенного по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года.

Кино Кино Умер последний фронтовой оператор Борис Соколов В Москве ушел из жизни последний советский оператор документального кино, ветеран Великой Отечественной войны Борис Соколов.

Политика Политика Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.

Авто Авто Кроссовер Datsun для России построят на базе Duster Компания Datsun может выпустить в России две новые модели – кроссовер (на базе Renault Duster) и еще один легковой автомобиль.

Интернет Интернет Более 20 миллионов паролей с адресами почты утекли в Сеть Около 22 миллионов пользовательских паролей вместе с 773 миллионами уникальных адресов почты были опубликованы на файловом хостинге Mega.

Авто Авто McLaren представил спорткар 600LT Spider Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.

Транспорт Транспорт Собянин открыл разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова.

Политика Политика Дерипаска подал иск к Зюганову на 1 млн рублей Миллиардер Олег Дерипаска подал иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

Авто Авто В России за месяц 26 компаний подняли цены на автомобили Эксперты отмечают, за последний месяц (за период с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года) 26 компаний подняли цены на свои модели.

Происшествия Происшествия Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряков Пираты, захватившие российских моряков в Гвинейском заливе, связались с судовладельцем и потребовали выкуп за своих заложников.

Политика Политика В Хакасии рассказали о причинах увольнения экс-замминистра финансов Бывший заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова покинула пост из-за окончания срока контракта, а не из-за истории с премиями, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Ирина Бутенко.

Происшествия Происшествия В Пскове задержана координатор «Открытой России» В Пскове задержаны координатор общественного движения «Открытая Россия» Лия Милушкина и ее супруг.

Авто Авто Новый кроссовер Chevrolet Tracker рассекречен до премьеры Компания Chevrolet готовит к премьере новое поколение мини-внедорожника Tracker.

Наука Наука Ученые рассказали, как улучшить память и работу мозга Группа американских исследователей установила, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние дела, помогают улучшать память и иные когнитивные функции головного мозга.

Политика Политика Роскомнадзор повторно запросил у Би-би-си сведения о соблюдении закона Роскомнадзор направил Би-би-си повторный запрос о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих ограничение иностранного контроля за СМИ.